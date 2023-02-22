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Вчера, 12:48

Возвращение культурных объектов

В Екатеринбурге специалисты завершили ремонт старейшей городской плотины, расположенной на реке Ольховке. Строение является объектом культурного наследия федерального значения.

Самая старая плотина в городе была построена в 1824 году и обслуживала нужды Верх-Исетского завода. Строение было выполнено в классицистическом стиле из красного кирпича и бутового камня.

Возвращение культурных объектов

Глава города Алексей Орлов подчеркнул, что работы по реставрации плотины позволили спасти уникальный объект от разрушения.

«В преддверии юбилея Екатеринбурга мы уделяем особое внимание сохранению объектов культурного наследия. Проведена реставрация плотины на реке Ольховке, которой скоро исполнится два века. По сути, интереснейший объект был спасен от разрушения», — сказал Алексей Орлов.

Специалисты начали ремонт плотины осенью 2022 года. За несколько месяцев они отреставрировали декоративные части плотины: колонны с муфтами, карнизы, замковые камни и кровлю. Также строители восстановили шесть кирпичных арок, украшающих боковую часть строения. Помимо этого, в первозданный вид были приведены кованые ограждения, находящиеся сверху дамбы. Общая площадь поверхностей, подвергшихся реставрации, составила 2,5 тыс. кв. м.

Возвращение культурных объектов

В конце прошлого года строители также привели в порядок территорию около главной городской плотины — в Историческом сквере. Здесь были полностью заменены бетонные и гранитные покрытия, общая площадь ремонта составила 5 тыс. кв. м. В сквере рабочие восстановили 10 тыс. кв. м. газонов, установили 92 новые скамейки и порядка 200 урн. Все работы были завершены на месяц раньше назначенного срока.

Ремонт Исторического сквера стал очередным этапом масштабного проекта, который был запущен в столице Урала по инициативе главы города Алексея Орлова. В его рамках запланировано благоустройство набережной Исети от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда.

Возвращение культурных объектов

Ремонт сквера стартовал в начале июля, общая стоимость работ составила 150 млн руб.: из них 53 млн руб. было направлено из бюджета Свердловской области, остальные деньги выделил муниципалитет. Ремонт был проведен на всей территории Исторического сквера — от улицы Малышева до улицы Ленина с обеих сторон от реки Исеть. Общая площадь объекта составляет почти 5 га.

Основной объем работ заключался в замене покрытий и бортовых камней на всей территории сквера. Состояние лестниц, которые ведут в Исторический сквер со стороны Водонапорной башни и Уральского государственного колледжа имени И. И. Ползунова, эксперты оценили как хорошее, поэтому они не были включены в перечень работ. Однако ступени нижнего яруса требовали замены, поэтому на данном участке была использована специальная гранитная плита.

На территории сквера оборудовали пандусы для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями здоровья, родителей с колясками, велосипедистов и самокатчиков. Помимо этого, там появились новые газоны. Деревья и кустарники, которые находились в хорошем состоянии, специалисты трогать не стали. Часть цветников также осталась без изменений.

Возвращение культурных объектов

В текущем году в Екатеринбурге будет отремонтировано более 10 муниципальных объектов культурного наследия.

Алексей Орлов отметил, что в юбилейный год на эти нужды в бюджете города запланировано больше средств, чем прежде.

«В текущем году в сохранение объектов культурного наследия запланировано вложить средств в разы больше, чем в предыдущие пару лет», — сказал глава Екатеринбурга.

Так, ремонт ожидают фасады «Аптеки» на улице Пушкина, 16, «Дома купца Н. А. Грачева» на улице Чернышевского, 2, «Дома купца Соснина» на улице 8 Марта, 22. Также в порядок будут приведены фасады и кровля «Дома контор» на улице Малышева, 42, «Комплекса зданий: больница» на проспекте Ленина, 52е, «Дома, в котором жил писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк» на улице Толмачева, 41. Комплексная реставрация будет проведена для «Особняка с элементами неоготики» на улице 8 Марта, 20, «Дома и фотографического магазина В. Л. Метенкова» на улице Карла Либкнехта, 36. Входит в этот список и ряд других памятников.

Фото предоставлены пресс-службой администрации города Екатеринбурга

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