Власти Екатеринбурга в текущем году отремонтируют более 10 объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В текущем году в Екатеринбурге будет отремонтировано более 10 муниципальных объектов культурного наследия. Об этом заявил глава города Алексей Орлов в личном Telegram-канале.



Так, ремонт ожидают фасады «Аптеки» на улице Пушкина, 16, «Дома купца Н. А. Грачева» на улице Чернышевского, 2, «Дома купца Соснина» на улице 8 Марта, 22. Также в порядок будут приведены фасады и кровля «Дома контор» на улице Малышева, 42, «Комплекса зданий: больница» на проспекте Ленина, 52е, «Дома, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк» на улице Толмачева, 41. Комплексная реставрация будет проведена для «Особняка с элементами неоготики» на улице 8 Марта, 20, «Дома и фотографического магазина В. Л. Метенкова» на улице Карла Либкнехта, 36. Входит в этот список и ряд других памятников.



Глава города подчеркнул, что в текущем году на эти цели запланировано больше средств, чем прежде.



«В преддверии юбилея Екатеринбурга мы уделяем особое внимание сохранению объектов культурного наследия. Так, в прошлом году был завершен ремонт зданий начала XIX века на улице 8 Марта, 23 и 25. Проведена реставрация плотины на реке Ольховке, которой скоро исполнится два века. По сути, интереснейший объект был спасен от разрушения. В текущем году в сохранение объектов культурного наследия запланировано вложить средств в разы больше, чем в предыдущие пару лет», — написал Алексей Орлов.