УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:03

Власти Екатеринбурга в текущем году отремонтируют более 10 объектов культурного наследия

УрБК, Екатеринбург, 22.02.2023. В текущем году в Екатеринбурге будет отремонтировано более 10 муниципальных объектов культурного наследия. Об этом заявил глава города Алексей Орлов в личном Telegram-канале.

Так, ремонт ожидают фасады «Аптеки» на улице Пушкина, 16, «Дома купца Н. А. Грачева» на улице Чернышевского, 2, «Дома купца Соснина» на улице 8 Марта, 22. Также в порядок будут приведены фасады и кровля «Дома контор» на улице Малышева, 42, «Комплекса зданий: больница» на проспекте Ленина, 52е, «Дома, в котором жил писатель Д.Н. Мамин-Сибиряк» на улице Толмачева, 41. Комплексная реставрация будет проведена для «Особняка с элементами неоготики» на улице 8 Марта, 20, «Дома и фотографического магазина В. Л. Метенкова» на улице Карла Либкнехта, 36. Входит в этот список и ряд других памятников.

Глава города подчеркнул, что в текущем году на эти цели запланировано больше средств, чем прежде.

«В преддверии юбилея Екатеринбурга мы уделяем особое внимание сохранению объектов культурного наследия. Так, в прошлом году был завершен ремонт зданий начала XIX века на улице 8 Марта, 23 и 25. Проведена реставрация плотины на реке Ольховке, которой скоро исполнится два века. По сути, интереснейший объект был спасен от разрушения. В текущем году в сохранение объектов культурного наследия запланировано вложить средств в разы больше, чем в предыдущие пару лет», — написал Алексей Орлов.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
16.02.2023 В Екатеринбурге в 2024-2025 годах восстановят три объекта культурного наследия за счет городского бюджета

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в рамках городской подпрограммы «Сохранение объектов культурного ...

18.02.2015 В Екатеринбурге владельцы алкомаркета «Норман» исказили исторический облик здания на ул. 8 Марта

УрБК, Екатеринбург, 18.02.2015. В Екатеринбурге владельцы алкомаркета «Норман» исказили исторический облик здания № 23 ...

03.09.2014 Власти Екатеринбурга расширили список особо охраняемых объектов на территории города

УрБК, Екатеринбург, 03.09.2014. Специалисты администрации Екатеринбурга расширили перечень особо охраняемых объектов на ...

11.03.2014 На сохранение объектов культурного наследия Екатеринбурга в 2014-2016 годах будет направлено 183,7 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2014. Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб утвердил объем финансирования ...

14.01.2014 В Екатеринбурге несколько десятков памятников архитектуры освобождены от незаконной рекламы

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2014. В 2013 году в Екатеринбурге пользователи и владельцы нескольких десятков зданий и ...

Популярные новости
13.02.2023На Среднем Урале в ближайшие дни ожидается небольшое похолодание10.02.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%10.02.2023Житель Нижнего Тагила через суд добился возмещений от компании «Расчетный информационный центр» за использование его персональных данных27.01.2023Компания «Листопад» из Тавды оштрафована на 500 тыс. рублей за нарушение антикоррупционного законодательства03.02.2023Ведущий застройщик Академического района Екатеринбурга получил награду за лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры
Архив новостей
Февраль 2023 (540)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (711)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Сентябрь 2022 (758)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18