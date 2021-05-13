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В Екатеринбурге в 2024-2025 годах восстановят три объекта культурного наследия за счет городского бюджета

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в рамках городской подпрограммы «Сохранение объектов культурного наследия Екатеринбурга на 2021-2025 годы» восстановят три объекта культурного наследия. Средства на это будут выделены из муниципального бюджета, сообщает пресс-служба горадминистрации.

О работе по сохранению памятников деревянного зодчества, проводимой в уральской столице, в ходе заседания постоянной комиссии по местному самоуправлению, культурной и информационной политике и связям с общественностью Екатеринбургской городской думы депутатам рассказал директор Екатеринбургского Центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин.

Он отметил, что на территории уральской столицы насчитывается 48 объектов культурного наследия, относящихся к деревянному зодчеству. Из 20 таких зданий, находящихся в собственности муниципалитета, пять не требуют выполнения работ по сохранению. Еще для пяти объектов планируется выполнить необходимые работы для поддержания их в соответствующем виде. В этот список вошли «Дом, в котором жил писатель Д. Н. Мамин-Сибиряк» на улице Толмачева, 41; «Дом и фотографический магазин В. Л. Метенкова» по адресу улица Карла Либкнехта, 36 / улица Первомайская, 20; «Дом жилой В. И. Иванова, 1912», расположенный на улице Пролетарской, 10, и два объекта, входящих в состав ансамбля «Усадьба П. А. Антипина, вторая половина XIX века» на улице Октябрьской Революции, 52.

По всем объектам подготовлена научно-проектная документация, идет согласование смет, проводится государственная экспертиза, по некоторым уже идет процесс заключения контрактов с организациями на проведение работ в 2023 году.

Кроме того, для сохранения объектов культурного наследия департамент по управлению муниципальным имуществом привлекает средства инвесторов. На их средства будет проведен комплекс ремонтно-реставрационных работ еще ряда деревянных зданий.

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