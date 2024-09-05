В Екатеринбурге доля нуждающихся в реставрации и консервации объектов культурного наследия сократилась за восемь лет до 14%

УрБК, Екатеринбург, 05.09.2024. В Екатеринбурге доля объектов культурного наследия (ОКН), нуждающихся в реставрации и консервации, сократилась с 2016 года с 24 до 14%. Это один их самых высоких показателей среди российских городов-миллионников. Об этом на заседании коллегии администрации муниципалитета сообщил директор екатеринбургского Центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин, сообщает пресс-служба горадминистрации.



Он также рассказал, что на территории Екатеринбурга расположена почти половина памятников всей Свердловской области — 863 объекта. Из них 188 находятся в ведении города, и каждый — под строжайшим надзором. Ежегодно эксперты Центра по охране проводят 300 обследований.



«Прямо сейчас в городе идут работы по восстановлению 30 памятников. 11 из них реставрирует муниципалитет. Среди них здания-памятники Литературного квартала, фабрика-кухня УЗТМ и усадьба Антипина», — сказал Л. Генин.



Он добавил, что большую роль в сохранении объектов культурного наследия играют предприниматели, которые берут здания-памятники «под опеку», ремонтируют и ведут там свою деятельность. При этом муниципалитет следит за тем, чтобы частники добросовестно выполняли свои обязательства. На данный момент инвесторы восстанавливают 19 объектов культурного наследия города.



В свою очередь, глава Екатеринбурга Алексей Орлов подчеркнул необходимость укреплять взаимодействие бизнеса и города в вопросах сохранения истории уральской столицы и поручил разработать предложения для правительства Свердловской области по восстановлению и сбережению памятников. Проект предполагает софинансирование работ по реставрации.



«Сохранение прошлого Екатеринбурга — это безусловный приоритет. Нашу богатую, трехсотлетнюю историю необходимо беречь. Не имеет значения, в чьем ведении находятся объекты культурного наследия. Они часть уральской столицы. Мы будем заботиться о них, используя все доступные средства», — подытожил А. Орлов.