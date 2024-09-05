В Екатеринбурге доля нуждающихся в реставрации и консервации объектов культурного наследия сократилась за восемь лет до 14%

УрБК, Екатеринбург, 16.05.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил стратегический проект «Мой город — мое ...16.02.2023 В Екатеринбурге в 2024-2025 годах восстановят три объекта культурного наследия за счет городского бюджета
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2023. В Екатеринбурге в рамках городской подпрограммы «Сохранение объектов культурного ...01.12.2021 В Свердловской области проработают законодательную инициативу по реставрации жилых домов-памятников
УрБК, Екатеринбург, 01.12.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о создании ...12.02.2015 Свердловских предпринимателей оштрафовали на 3 млн рублей в 2014 году за порчу памятников
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2015. Юридические лица по итогам 2014 года были оштрафованы на сумму 3 млн руб. за ...03.04.2012 Центр по охране и использованию исторического и культурного наследия: одна из основных причин утраты объектов культурного наследия — их неприспособленность для современного использования
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2012. В настоящее время, по данным различного рода общественных организаций, состояние ...