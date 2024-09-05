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В Екатеринбурге количество требующих реставрации памятников архитектуры снизилось до 14%

УрБК, Екатеринбург, 03.10.2024. В Екатеринбурге количество муниципальных объектов культурного наследия, требующих консервации и реставрации, уменьшилось с 20% до 14%. Об этом сообщил директор екатеринбургского Центра по охране и использованию исторического и культурного наследия Леонид Генин на полях Международного строительного форума 100+ TechnoBuild, который проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо», сообщает пресс-служба горадминистрации.

Он также рассказал о предложениях, внесенных главой Екатеринбурга Алексеем Орловым в областную программу по сохранению объектов культурного наследия (ОКН), которая планируется к разработке. Среди них: софинансирование в размере 50-80 % работ на особо значимых объектах культурного наследия, находящихся в муниципальной собственности, софинансирование работ Фондом капитального ремонта Свердловской области на ОКН, являющихся многоквартирными жилыми домами (в Екатеринбурге таких зданий-памятников — 81), и объектах, не вошедших в программу Фонда, а также
ремонт и реставрация памятников, находящихся в областной собственности, в зависимости от их состояния.

«Из 18 объектов, где в 2024 году было запланировано проведение ремонта и реставрации, работы продолжатся на двух переходящих: на Фабрике-кухне УЗТМ в микрорайоне Уралмаш и в Доме Метенкова (улица Карла Либкнехта, 36), завершена реставрация особняка с элементами неоготики на улице 8 Марта, 20, и усадьбы П. А. Антипина на улице Октябрьской Революции, 52. Работы на остальных памятниках планируется закончить до конца текущего года», — рассказал Л. Генин.

Он также отметил, что администрация Екатеринбурга с 2016 года привлекает средства инвесторов для сохранения объектов культурного наследия, невостребованных для муниципальных нужд. В настоящее время инвестиции привлечены для сохранения 20 памятников.

Среди прочего закончены работы по сохранению 10 объектов, в числе которых ансамбль госпиталя Верх-Исетского завода (Верх-Исетский бульвар, 9, 15), дом А. И. Звонарева (улица Карла Маркса, 4 / улица Горького, 32) и дом на улице Сакко и Ванцетти, 69.

Напомним, форум и выставка «100+ TechnoBuild» проходят в уральской столице с 2014 года. В прошлый раз участниками события стали 25 тыс. человек из 25 стран мира.
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