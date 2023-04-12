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Вчера, 11:10

Туристическая готовность к юбилею

Туристическая готовность к юбилеюГородские власти обсудили с представителями туристической сферы вопросы развития внутреннего туризма. Одной из главных тем встречи стала готовность Екатеринбурга к приему гостей в дни празднования 300-летия города.

Выступая перед собравшимися, председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Екатеринбурга Максим Афанасьев подчеркнул, что Екатеринбург интересен с точки зрения познавательного и делового туризма. По его данным, сегодня в мегаполисе работают 49 хостелов, а также 128 гостиниц и отелей. По итогам прошлого года средний коэффициент их загрузки составил 62%. В ближайшее время для удобства гостей города актуализированная база средств размещения появится на сайте 300.екатеринбург.рф.

Кроме этого, на этой неделе в Екатеринбурге прошло заседание Консультативного совета по делам национальностей Свердловской области. В ходе мероприятия заместитель главы Екатеринбурга Сергей Плахотин внес ряд значимых предложений по проведению в юбилейный год традиционного сентябрьского праздника «День народов Среднего Урала». Одно из них — организация работы мобильного визит-центра Екатеринбурга с презентацией туристических проектов и предложений.

Специалисты туристско-информационного центра будут распространять карты Екатеринбурга и путеводители по нему, консультировать гостей мероприятия, рассказывать об «исторических брендах» города и его событийной программе в осенне-зимний сезон. Также планируется организовать корнер с сувенирной продукцией от местных производителей с символикой 300-летия Екатеринбурга.

Также национально-культурным объединениям, организующим подворья, предлагается презентовать свои туристические маршруты, например, такие успешные проекты, как «Еврейский Екатеринбург», «Татарский Екатеринбург» и другие.

«Организация подобного визит-центра — прекрасный повод рассказать о Екатеринбурге по-новому, оценить его богатейшее историческое наследие, ощутить его национальный колорит», — отметил Сергей Плахотин.

Собравшиеся обсудили и особую роль праздничного брендинга. Ожидается, что представители туристической сферы примут непосредственное участие в праздничном оформлении города, внесут свои креативные предложения по событийным мероприятиям и изготовлению сувенирной продукции для гостей Екатеринбурга.

Помимо этого, представители власти рассказали о проведении в Екатеринбурге в рамках празднования юбилея конкурса на лучшее тематическое оформление предприятий потребительского рынка, сферы услуг и гостеприимства.

Заместитель начальника департамента общественных связей администрации города Екатеринбурга Татьяна Коновалова отметила, что одним из запланированных к юбилею города мероприятий станет новый проект «Екатеринбург — город восьми районов».

«Его главная цель — показать уникальность каждого района нашего города. Все они имеют свои достопримечательности, свою историю и судьбу. Мы не ограничивали никого, не накладывали рамки, поэтому фантазия позволит участникам создать оригинальные визитные карточки именно своего района. В них раскрывается легко воспринимаемая информация для туристов, позволяющая познакомиться с районом и выбрать места для прогулки», — рассказала Татьяна Коновалова.

Заместитель начальника управления культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко также рассказала о флагманских мероприятиях, посвященных 300-летию Екатеринбурга, которые пройдут в городе в течение года. Среди них — «Ночь музыки», «Иннопром», «Безумные дни», «Стенограффия». По ее словам, в рамках фестивальной недели горожан и гостей уральской столицы ожидают такие яркие события, как фестиваль ландшафтного искусства «Атмофест», финал конкурса «Мисс Екатеринбург», «Особый день инклюзии», фестиваль оркестров, день детского творчества и многое другое. Кульминацией праздника станет традиционный гала-концерт.

Напомним, что информация о предстоящих праздничных мероприятиях публикуется на сайте, посвященном 300-летию Екатеринбурга.

Здесь регулярно появляются новые разделы, а также пополняются существующие. Информация интересна и полезна не только гостям города, но и горожанам. Например, на прошлой неделе обновления произошли в разделах «Спецпроекты» и «История».

Так, в разделе «Спецпроекты» жители города теперь могут проверить свое знание истории Екатеринбурга с помощью теста, разработанного специально в честь юбилея.

Раздел «История», в свою очередь, пополнился новыми публикациями проекта «300 историй Екатеринбурга, изменивших мир». Над ним работают сотрудники Музея истории Екатеринбурга, собирая уникальные факты о городе, среди которых истории открытий и изобретений, людей и институций, рожденных в Екатеринбурге за 300 лет его существования и повлиявших на развитие региона, страны и мира.

Отметим, что в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга важная роль будет отведена культурно-просветительским проектам, рассказывающим об истории становления города и его выдающихся жителях.

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