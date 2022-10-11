Власти Екатеринбурга обсудили с представителями туротрасли готовность к встрече гостей в дни празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Городские власти обсудили с представителями туристической сферы вопросы развития внутреннего туризма. Одной из главных тем встречи стала готовность Екатеринбурга к приему гостей в дни празднования 300-летия города, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Екатеринбурга Максим Афанасьев рассказал, что на сегодняшний день в городе работает 49 хостелов, а также 128 гостиниц и отелей. По итогам прошлого года средний коэффициент их загрузки составил 62%. Актуализированная база средств размещения будет выложена на сайте 300.екатеринбург.рф.