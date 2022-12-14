В Екатеринбурге к 300-летию города появится фестивальная инфраструктура

УрБК, Екатеринбург, 03.02.2023. В Историческом сквере за неделю до 300-летия Екатеринбурга появится фестивальная инфраструктура. Об этом рассказал начальник управления культуры администрации города Илья Марков в ходе заседания оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея уральской столицы.



«Это фудкорт, инфоцентр, где можно будет найти всю необходимую информацию о празднике и мероприятиях, локация для семейного времяпрепровождения, санитарные зоны и трибуна», — сказал Илья Марков.



Участники заседания также обсудили мероприятия, которые пройдут в рамках фестивальной недели — с 12 по 19 августа — сразу на нескольких городских площадках, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



Так, в рамках праздничной недели в Екатеринбурге пройдет ежегодный фестиваль «Атмофест», а также фестиваль уличных театрализованных представлений «Лица улиц» в ЦПКиО имени В.В. Маяковского. В главном парке города в преддверии праздника состоится открытие обновленной летней эстрады с современным световым и звуковым оборудованием.



Во время праздничной недели в Екатеринбурге также пройдут различные инклюзивные проекты, хореографические мероприятия, модные показы и презентации коллекций одежды от уральских дизайнеров. Также состоится дефиле участниц конкурса «Мисс Екатеринбург». Ряд развлекательных программ будет разработан специально для детей.



Важным событием предстоящего юбилея уральской столицы станет торжественное юбилейное собрание, на которое будут приглашены ветераны, почетные граждане, руководители предприятий и гости Екатеринбурга и Свердловской области.



Знаковыми событиями праздника станет церемония закладки капсулы времени в Историческом центре, создание группы арт-объектов с дополненной реальностью, концерты в районах мегаполиса и многое другое.



Полная программа праздничных мероприятий будет доступна на сайте 300-летия Екатеринбурга.