Набережная к 300-летию

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал появление к празднованию 300-летия города первого участка единой пешеходной набережной реки Исети. Он будет проходить от улицы Ткачей вниз по течению до нового пешеходного моста напротив недавно построенного жилого комплекса.



«К 300-летию города будет реализован пилотный участок — от улицы Ткачей вниз по течению до нового пешеходного моста напротив недавно построенного жилого комплекса. Каждый участок набережной проектируется с учетом специфики территории и перспектив ее развития. А конкретно здесь благоустройство проводится практически с нуля», — написал глава города в личном Telegram-канале.







По его словам, работы на этом участке начнутся в ближайшее время, и уже к августу здесь появятся комфортные зоны отдыха с озеленением, пирс, амфитеатр и велосипедная инфраструктура.



При этом в дальнейшем власти планируют благоустройство соседнего участка набережной.



«Создадим новую точку притяжения в городе, еще одно прекрасное место для отдыха и прогулок. Далее благоустройство продолжится уже от пешеходного моста до границ дома по улице Машинной, 1в/3. Планируем начать уже в этом году, завершить — в 2024-м», — резюмировал градоначальник.



Напомним, что Алексей Орлов инициировал масштабный проект по благоустройству набережной: от Верх-Исетского до Нижне-Исетского пруда. Прибрежные территории планируется превратить в единую 42-километровую прогулочную зону — одну из крупнейших в Европе и России. Для этого огромное по протяженности пространство было разделено на несколько участков, после чего для каждого из них объявлялся творческий конкурс по созданию концепции благоустройства.



Два соглашения для реализации данной концепции были подписаны на полях IX Международного форума 100+ TechnoBuild, который в октябре прошлого года прошел в Екатеринбурге. В них прописаны условия сотрудничества муниципалитета и застройщиков при разработке концепции благоустройства набережной реки Исети.



Согласно документам, два ведущих застройщика города взяли на себя обязательства по проектированию отдельных отрезков городской набережной. Оба участка являются перспективными территориями новых строительных проектов в Екатеринбурге.



Таким образом муниципалитет и девелоперы объединят усилия в создании новых общественных территорий в уральской столице. Планируется, что на проектируемых участках набережной Исети появятся зоны отдыха, спортивные площадки, детские игровые зоны, а также будет сформирован современный ландшафт и выполнено озеленение с использованием деревьев, кустарников и многолетних декоративных растений.



Также осенью прошлого года специалисты компании «АртХаус» начали работу по созданию эскизного проекта благоустройства пространства от жилого комплекса Clever Park до улицы Щорса. Концепция, представленная именно этим архитектурным бюро, была утверждена в июне 2022 года на Совете по развитию общественных пространств.



Кроме этого, в ходе форума 100+ Technobuild был представлен проект благоустройства набережной реки Патрушиха на Уктусе. Концепция получила название «Уктусская долина».



Концепцию по превращению русла реки Патрушиха в парк «Уктусская долина» представила архитектор компании MLA+ Анастасия Цурковская. По ее словам, новая общественная территория будет граничить с Уктусским лесопарком, включать в себя как природную составляющую, так и культурно-историческую, которая будет показана через ландшафтный прием: небольшими элементами рассказать об истории в парке.



А месяц назад в Екатеринбурге состоялась презентация концепции благоустройства набережной реки Исеть от улицы Декабристов до улицы Белинского. Архитекторы показали, как можно раскрыть рекреационный потенциал этой территории и вписать ее в городское пространство. Концепция будет называться «Садовая набережная» или «Садовые истории».



Концепция во многом привязана к формированию и развитию садов, которые находились при упомянутых усадьбах. Каждый из них был уникален. Эта тенденция будет сохранена, чтобы, с одной стороны, сохранить их индивидуальность, а с другой — создать цветовую палитру. Например, в каждом саду растительность будет иметь свой период цветения.



Авторы концепции отметили, что проекты по благоустройству других набережных более урбанизированы, и там не так ярко выражен исторический контекст. Обсуждаемый участок же позволяет создать этот контекст и привлечь людей на прогулку.