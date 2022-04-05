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К 300-летию Екатеринбург получит первый участок единой пешеходной набережной реки Исети

УрБК, Екатеринбург, 22.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов анонсировал появление в городе к празднованию 300-летия первого участка единой пешеходной набережной реки Исети. Он будет проходить от улицы Ткачей вниз по течению до нового пешеходного моста напротив недавно построенного жилого комплекса.

«Продолжаем работать над созданием единой пешеходной набережной реки Исети. В результате, напомню, горожане получат непрерывный прогулочный маршрут длиной порядка четырех десятков километров. А к 300-летию города будет реализован пилотный участок — от улицы Ткачей вниз по течению до нового пешеходного моста напротив недавно построенного жилого комплекса», — написал глава города в личном Telegram-канале.

По его словам, работы на этом участке начнутся в ближайшее время, и уже к августу здесь появятся комфортные зоны отдыха с озеленением, пирс, амфитеатр и велосипедная инфраструктура.

Далее специалисты продолжат работы от пешеходного моста до границ дома № 1в/3 по улице Машинной. Планируется, что благоустройство этого участка будет завершено в следующем году.

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