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В Екатеринбурге готова предварительная программа фестиваля в честь празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. Власти города заявили о готовности предварительной программы празднования 300-летия Екатеринбурга. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, в свою очередь, распорядился, чтобы все организаторы этого мероприятия приложили максимальные усилия для его проведения на высоком уровне, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

«До торжества остались считанные месяцы, и это время нужно использовать максимально эффективно — завершить масштабные и долгосрочные проекты, окончательно определиться с праздничной программой. Этот год должен стать особенным в истории Екатеринбурга, запомниться яркими событиями», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Фестивальная неделя, приуроченная к 300-летию Екатеринбурга, пройдет с 12 по 19 августа. В течение этого времени в Историческом сквере будет работать площадка современной событийной инфраструктуры, на которой представят яркие и разноплановые мероприятия.

Под эгидой 300-летия Екатеринбурга будет проведен Всероссийский форум городов трудовой доблести, который впервые пройдет в уральской столице по инициативе губернатора Свердловской области и по поручению президента России и правительства РФ.

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