УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:41

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил новый оргкомитет по празднованию 300-летнего юбилея города

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге создан и утвержден состав нового организационного комитета по подготовке к 300-летию уральской столицы. Городские власти составили предварительный план проведения праздничных мероприятий. Об это сказано в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте администрации города.

В документе говорится о том, что председателем оргкомитета стал глава города Алексей Орлов, а его первый заместитель Игорь Сутягин будет осуществлять контроль исполнения вышеуказанного постановления. Организатором общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея города, назначен «Центр культуры «Урал».

Также в течение текущего месяца должны быть сформированы событийные туристические маршруты по столице Урала, проведены работы по реконструкции историко-архитектурных, культурных памятников, благоустроены территории различных ведомств, размещены информационные баннеры и символика, посвященные истории города.

Кроме того, в декабре 2023 года планируется выпуск памятной медали к 300-летию основания города Екатеринбурга.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.11.2022 К 300-летию Екатеринбурга выдающихся жителей города наградят памятной медалью

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов учредил памятную медаль к 300-летию основания города. ...

09.11.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о создании оргкомитета по новогоднему украшению города

УрБК, Екатеринбург, 09.11.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление «Об оформлении территории ...

25.08.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представит «Совету неравнодушных» план подготовки к 300-летию города

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов представит на заседании общественного Совета по ...

25.10.2019 Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав регионального оргкомитета Универсиады-2023

УрБК, Екатеринбург, 25.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав регионального организационного ...

18.06.2018 В Екатеринбурге началась подготовка к празднованию 295-летия города

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2018. Вступило в силу постановление главы администрации Екатеринбурга Александра Якоба о ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (305)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18