Глава Екатеринбурга Алексей Орлов возглавил новый оргкомитет по празднованию 300-летнего юбилея города

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. В Екатеринбурге создан и утвержден состав нового организационного комитета по подготовке к 300-летию уральской столицы. Городские власти составили предварительный план проведения праздничных мероприятий. Об это сказано в соответствующем постановлении, опубликованном на сайте администрации города.



В документе говорится о том, что председателем оргкомитета стал глава города Алексей Орлов, а его первый заместитель Игорь Сутягин будет осуществлять контроль исполнения вышеуказанного постановления. Организатором общегородских культурно-массовых и спортивных мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея города, назначен «Центр культуры «Урал».



Также в течение текущего месяца должны быть сформированы событийные туристические маршруты по столице Урала, проведены работы по реконструкции историко-архитектурных, культурных памятников, благоустроены территории различных ведомств, размещены информационные баннеры и символика, посвященные истории города.



Кроме того, в декабре 2023 года планируется выпуск памятной медали к 300-летию основания города Екатеринбурга.