Ural Music Night вошел в топ-5 самых популярных фестивалей России

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В фестивале Ural Music Night, который прошел на прошлой неделе в Екатеринбурге, впервые ...21.06.2023 Брусника в рамках Ural Music Night организует джазовый концерт в Доме Фомина на улице Розы Люксембург
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Компания Брусника в рамках Ural Music Night организует джазовый концерт. Площадкой для ...22.04.2022 Власти Свердловской области создали рабочую группу по организации Ural Music Night в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу по ...21.06.2021 Свердловский губернатор распорядился об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, который ...21.06.2021 Свердловский губернатор распорядился об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music ...