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Ural Music Night вошел в топ-5 самых популярных фестивалей России

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Свердловский музыкальный фестиваль Ural Music Night вошел в пятерку самых популярных фестивалей в России, сообщает пресс-служба компании «МегаФон».

«В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLETAЙ, «Голос кочевников» и Ural Music Night», — сообщает пресс-служба сотового оператора. Такие выводы аналитики сделали на основе анализа обращений к 20 тематическим ресурсам.

Для жителей Свердловской области самым привлекательным фестивалем стал VK Fest, а Ural Music Night оказался на втором месте. На третьем — рок-фестиваль YLETAЙ в удмуртском селе Лагуново.

«В 2024 году популярность Ural Music Night выросла и за пределами Свердловской области — интерес со стороны жителей других регионов увеличился на 5%», — отметили аналитики.

Ural Music Night в этом году состоится в Екатеринбурге 28 июня. Будут задействованы 100 площадок, на которых выступят 2,5 тыс. артистов.
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