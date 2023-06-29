Ural Music Night вошел в топ-5 самых популярных фестивалей России

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Свердловский музыкальный фестиваль Ural Music Night вошел в пятерку самых популярных фестивалей в России, сообщает пресс-служба компании «МегаФон».



«В целом по стране в топ-5 самых популярных фестивалей вошли VK Fest, STEREOLETO, YLETAЙ, «Голос кочевников» и Ural Music Night», — сообщает пресс-служба сотового оператора. Такие выводы аналитики сделали на основе анализа обращений к 20 тематическим ресурсам.



Для жителей Свердловской области самым привлекательным фестивалем стал VK Fest, а Ural Music Night оказался на втором месте. На третьем — рок-фестиваль YLETAЙ в удмуртском селе Лагуново.



«В 2024 году популярность Ural Music Night выросла и за пределами Свердловской области — интерес со стороны жителей других регионов увеличился на 5%», — отметили аналитики.



Ural Music Night в этом году состоится в Екатеринбурге 28 июня. Будут задействованы 100 площадок, на которых выступят 2,5 тыс. артистов.