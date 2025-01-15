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15.01.2025

Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге состоится 27 июня

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. 11-й международный музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки — Ural Music Night» состоится 27 июня. Мероприятие пройдет на 100 площадках Екатеринбурга, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

«Ночь музыки — это крупнейший имиджевый проект, который делает Свердловскую область узнаваемой не только в России, но и за рубежом. С каждым годом мы видим увеличение заинтересованности горожан и гостей нашего региона и стараемся оказать разноплановую поддержку», — сказала заместитель министра культуры Свердловской области Лариса Вакарь.

Как отметил директор фестиваля Евгений Горенбург, в этом году на площадках фестиваля будет реализован новый проект — «Ночь танца». На сцене выступят артисты Урал Опера Балет и «Провинциальные танцы».

В этом году хедлайнерами фестиваля станут рок-музыкант Сергей Бобунец, суперфиналистка шоу «Голос.Дети» Арина Точилова. Также из Донецка с концертной программой приедет ансамбль песни и танца «Донбасс».

Прием заявок на Ural Music Night стартует в конце января. В этом году для проведения фестиваля требуется более 160 млн руб.
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