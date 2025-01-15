Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге состоится 27 июня

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Титульным партнером X международного фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге ...28.06.2024 В ночь на 29 июня екатеринбургский метрополитен будет работать до 2 часов ночи
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. 28 июня на станциях метрополитена в Екатеринбурге появились объявления о том, что в ...25.06.2024 Ural Music Night вошел в топ-5 самых популярных фестивалей России
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Свердловский музыкальный фестиваль Ural Music Night вошел в пятерку самых популярных ...22.04.2022 Власти Свердловской области создали рабочую группу по организации Ural Music Night в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу по ...26.10.2016 Затраты на фестиваль Ural Music Night составят около 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2016. Организаторы фестиваля «Ночь музыки-2017» (Ural Music Night) планируют затраты на ...