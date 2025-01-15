Организаторы «Уральской ночи музыки» анонсировали хедлайнеров фестиваля

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. 11-й международный музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки — Ural Music Night» ...02.07.2024 ЕВРАЗ выступил партнером фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Титульным партнером X международного фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге ...28.06.2024 В ночь на 29 июня екатеринбургский метрополитен будет работать до 2 часов ночи
УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. 28 июня на станциях метрополитена в Екатеринбурге появились объявления о том, что в ...25.06.2024 Ural Music Night вошел в топ-5 самых популярных фестивалей России
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Свердловский музыкальный фестиваль Ural Music Night вошел в пятерку самых популярных ...26.10.2016 Затраты на фестиваль Ural Music Night составят около 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2016. Организаторы фестиваля «Ночь музыки-2017» (Ural Music Night) планируют затраты на ...