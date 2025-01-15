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Организаторы «Уральской ночи музыки» анонсировали хедлайнеров фестиваля

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. Организаторы «Уральской ночи музыки» анонсировали хедлайнеров одной из сцен фестиваля в нынешнем году. Это Максим Свобода и Кристина Кошелева. Об этом сообщает пресс-служба Ural Music Night.

Оба музыканта выступят на «Ночи музыки» в третий раз. Максим Свобода — музыкант и композитор, является участником творческого проекта «СвободаМузыка», он представляет дальневосточный рок-клуб. Кристина Кошелева — певица, обладающая уникальным голосом и известная своими живыми выступлениями.

Остальные хедлайнеры будут объявлены позже. Главным хедлайнером в нынешнем году станет Сергей Бобунец, лидер группы «Смысловые Галлюцинации». Ural Music Night 2025 состоится 27 июня и пройдет на 100 площадках Екатеринбурга.
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