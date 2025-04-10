Интерес свердловчан к Ural Music Night за год вырос на 20%

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Интерес жителей Свердловской области к музыкальному фестивалю Ural Music Night в июне вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «МегаФона», проведенного на основе анализа обезличенных данных абонентов.



Жители Среднего Урала стали интересоваться знаковым музыкальным событием еще в марте: объем тематического интернет-трафика с началом весны увеличился сразу в 2,6 раза по сравнению с февралем.



Ural Music Night уже не первый год входит в пятерку самых популярных фестивалей в России, находясь в одном ряду с VK Fest, Signal, YLETAЙ и «Голосом кочевников». Ежегодно послушать музыку в Екатеринбург съезжаются жители разных регионов страны. В этом году мероприятие пользуется особым интересом у москвичей, челябинцев, петербуржцев, тюменцев и югорчан. Помимо этого, приехать на фестиваль планируют гости из Самарской области, Краснодарского края, Татарстана и Башкирии.



Мероприятие состоится 27 июня. Услышать музыку можно будет на стадионе, ледовой арене, в клубах, парках, библиотеках и многих других локациях Екатеринбурга. В числе заявленных хедлайнеров — AY YOLA, Максим Свобода и Кристина Кошелева, Виктория Дайнеко, Ираклий Пирцхалава, Сергей Бобунец, АК-47 и SQWOZ BAB.



«Фестиваль ежегодно собирает огромное количество жителей и гостей региона. В этом году послушать любимую музыку можно будет на самых крупных площадках в центре нашего города, в том числе на Октябрьской площади у Театра Драмы, на проспекте Ленина, «УГМК-Арене» и «Екатеринбург-Арене». Чтобы гости мероприятия могли поделиться своими впечатлениями и оставались на связи, наши специалисты регулярно анализируют нагрузку на сеть и проводят апгрейд оборудования. Так, в этом году мы модернизировали телеком-объекты в центре Екатеринбурга — на улицах Малышева, Бориса Ельцина, 8 марта. Помимо этого, 4G был запущен на крупнейшей ледовой арене, которая также примет слушателей фестиваля», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.