УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 12:37

Интерес свердловчан к Ural Music Night за год вырос на 20%

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2025. Интерес жителей Свердловской области к музыкальному фестивалю Ural Music Night в июне вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в исследовании «МегаФона», проведенного на основе анализа обезличенных данных абонентов.

Жители Среднего Урала стали интересоваться знаковым музыкальным событием еще в марте: объем тематического интернет-трафика с началом весны увеличился сразу в 2,6 раза по сравнению с февралем.

Ural Music Night уже не первый год входит в пятерку самых популярных фестивалей в России, находясь в одном ряду с VK Fest, Signal, YLETAЙ и «Голосом кочевников». Ежегодно послушать музыку в Екатеринбург съезжаются жители разных регионов страны. В этом году мероприятие пользуется особым интересом у москвичей, челябинцев, петербуржцев, тюменцев и югорчан. Помимо этого, приехать на фестиваль планируют гости из Самарской области, Краснодарского края, Татарстана и Башкирии.

Мероприятие состоится 27 июня. Услышать музыку можно будет на стадионе, ледовой арене, в клубах, парках, библиотеках и многих других локациях Екатеринбурга. В числе заявленных хедлайнеров — AY YOLA, Максим Свобода и Кристина Кошелева, Виктория Дайнеко, Ираклий Пирцхалава, Сергей Бобунец, АК-47 и SQWOZ BAB.

«Фестиваль ежегодно собирает огромное количество жителей и гостей региона. В этом году послушать любимую музыку можно будет на самых крупных площадках в центре нашего города, в том числе на Октябрьской площади у Театра Драмы, на проспекте Ленина, «УГМК-Арене» и «Екатеринбург-Арене». Чтобы гости мероприятия могли поделиться своими впечатлениями и оставались на связи, наши специалисты регулярно анализируют нагрузку на сеть и проводят апгрейд оборудования. Так, в этом году мы модернизировали телеком-объекты в центре Екатеринбурга — на улицах Малышева, Бориса Ельцина, 8 марта. Помимо этого, 4G был запущен на крупнейшей ледовой арене, которая также примет слушателей фестиваля», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.04.2025 Организаторы «Уральской ночи музыки» анонсировали хедлайнеров фестиваля

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2025. Организаторы «Уральской ночи музыки» анонсировали хедлайнеров одной из сцен фестиваля в ...

15.01.2025 Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге состоится 27 июня

УрБК, Екатеринбург, 15.01.2025. 11-й международный музыкальный фестиваль «Уральская ночь музыки — Ural Music Night» ...

25.06.2024 Ural Music Night вошел в топ-5 самых популярных фестивалей России

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Свердловский музыкальный фестиваль Ural Music Night вошел в пятерку самых популярных ...

21.06.2021 Свердловский губернатор распорядился об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, который ...

21.06.2021 Свердловский губернатор распорядился об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку26.05.2025В Екатеринбурге 1 июня ГК «КОРТРОС» организует масштабный праздник в честь 20-летия проекта «Академический»05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июнь 2025 (468)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18