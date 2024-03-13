Аналитики «МегаФона» зафиксировали рост интереса свердловчан к космосу

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Жители Свердловской области стали чаще интересоваться сайтами космической тематики. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона», основываясь на исследовании обезличенных данных абонентов.



«В год 90-летия со дня рождения Юрия Гагарина среднеуральцы стали в 2 раза чаще интересоваться историей легендарного полета и биографией прославленного соотечественника, подготовкой современных космонавтов, а также наблюдать за Солнечной системой в режиме онлайн», — говорится в сообщении.



Отмечается, что наибольший рост трафика зафиксирован на сайте музея-заповедника Юрия Гагарина — свердловчане заходили на него в три раза чаще, чем в начале года. Портал «Роскосмоса» стал популярнее в 2,5 раза. Также жители региона увлеклись онлайн-трансляциями с Международной космической станции и подготовкой космонавтов — трафик на таких ресурсах вырос на 39% и 35% соответственно. Остается стабильно высоким интерес свердловчан к музею космонавтики в Москве.



«Свердловчане отличаются особым отношением к космосу: в области расположены не только крупные предприятия отрасли, но и самая восточная обсерватория в Европе — Коуровская. Также регион известен такими космонавтами, как Павел Беляев, Виталий Севастьянов, Василий Лазарев, Виктор Савиных, Сергей Прокопьев и Андрей Федяев. Закономерно, что в год 90-летия первого космонавта интерес к тому, что из себя представляет космос, возрос. Чтобы путь свердловчан к звездам не был тернист, мы работаем над качеством сети. По нашим замерам, скорость мобильного интернета сегодня может превышать 90 Мбит/с, что позволяет с легкостью наблюдать за МКС или запуском ракет в режиме онлайн», — отметил директор «МегаФона» в Свердловской области Алексей Женихов.



Согласно наблюдениям аналитиков, самая большая активность жителей региона на русскоязычных сайтах космической тематики фиксируется в апреле, августе и сентябре. Повышенное внимание они связывают с необычными астрономическими явлениями — суперлунием, солнечным затмением и звездопадами.



По словам инженера Учебной астрономической обсерватории Уральского федерального университета Владилена Санакоева, в ближайшее время, предположительно, очень часто будут говорить о комете Понта-Брукса.



«Совсем скоро, 21 апреля, она окажется в ближайшей точке от Солнца и достигнет максимального блеска. Наиболее благоприятным периодом для наблюдения этой кометы даже невооруженным глазом станет конец марта. Также осенью будут видны планеты Сатурн и Юпитер, а к концу года Земля будет находиться наиболее близко к Марсу», — отметил он.



Согласно данным «МегаФона», интерес к теме космоса увеличился и в целом по стране. Так, трафик на сайте музея-заповедника Гагарина вырос более чем в 11 раз за год, а на сайте новостей космоса astronews.ru — в 2,3 раза. Интерес к порталу Центра подготовки космонавтов за 2023-й год увеличился на 47% по сравнению с предыдущим годом. Также популярностью у россиян пользуются московский и петербургский планетарии.