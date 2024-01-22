«МегаФон» зафиксировал в Свердловской области увеличение трафика онлайн-шопинга на 72% с начала января

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области с начала января трафик на сайтах популярных маркетплейсов и магазинов одежды по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 72%. Об этом сообщает пресс-служба «МегаФона».



Во вторую рабочую неделю января трафик интернет-шопинга, превысив среднесуточные показатели, вырос почти на четверть. Так, интерес к корейским онлайн-магазинам за первые недели нового года вырос в регионе на 25% по сравнению с прошлым годом, а к ряду ресурсов по продаже бытовой техники, товаров для дома и косметики — более чем в два раза.



Среди российских маркетплейсов наибольший рост популярности показал KazanExpress, чей январский трафик вырос более чем в два раза. Следом идут Ozon (+86%) и Wildberries (+74%).



Как отмечают эксперты, жители Свердловской области активнее выбирают товары на мультибрендовых онлайн-платформах, чем на сайтах отдельных брендов одежды — так, интерес к онлайн-магазину Lamoda вырос на 86%.



«Онлайн-шопинг с мобильных устройств стал комфортнее благодаря тому, что в декабре и начале января мы модернизировали более 50 базовых станций в Екатеринбурге и области, что заметно повысило емкость сети 4G и обеспечило более высокие скорости мобильного интернета», — отметил директор «МегаФона» по Свердловской области Алексей Женихов.