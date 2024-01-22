«МегаФон» зафиксировал в Свердловской области увеличение трафика онлайн-шопинга на 72% с начала января

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. В дни распродаж компания «МегаФон» предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет ...08.06.2023 «МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год
УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, ...25.01.2023 Специалисты «МегаФона» с начала января 2023 года зафиксировали тройной рост трафика на обучающих сайтах в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Специалисты мобильного оператора «МегаФон» фиксируют увеличение мобильного трафика на ...10.01.2023 Специалисты «МегаФона» рассказали об интересах свердловчан в новогодние праздники
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2023. Аналитики «МегаФона», изучив обезличенную статистику по активности на тематических ...05.05.2022 «МегаФон»: В Свердловской области мобильный трафик в онлайн-магазинах российских брендов за два месяца вырос на 55%
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2022. Аналитики компании «МегаФон» пришли к выводу, что жители Свердловской области стали ...