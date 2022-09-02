Туристы на Урале стали в 1,5 раза чаще путешествовать по местам с космической тематикой

УрБК, Екатеринбург, 18.05.2023. Весной россияне стали в 1,5 раза чаще путешествовать по уральским местам, связанным с космической тематикой. Одной из самых популярных локаций стала Коуровская обсерватория в Свердловской области. Также в 2 раза чаще свердловчане начали изучать Солнечную систему в режиме онлайн.



Как сообщает пресс-служба «МегаФона», на всплеск подобной активности в том числе могла повлиять премьера фильма «Вызов» — первой картины в истории кинематографа, снятой в космосе.



Согласно анализу обезличенных данных с базовых станций оператора связи, в список популярных мест также вошел глиняный карьер «Уральский Марс» вблизи Богдановича, который стали на 30% чаще выбирать ценители внеземных фотосессий. Выросло и внимание к музею Юрия Левитана в Екатеринбурге — именно этот диктор объявил о полете Юрия Гагарина.



Повышенной популярностью стало пользоваться место падения метеорита — к берегу озера Чебаркуль на Южном Урале в апреле приехало на 37% больше людей, чем в начале года. Среди уральцев наибольший интерес к этой территории проявили челябинцы, свердловчане и югорчане. Среди туристов из других регионов страны чаще всего сюда наведывались жители Уфы, Москвы, Самары, Оренбурга и Пензы.



«Туристическая привлекательность нашего региона растет, а путешественники все чаще выбирают для поездок нетривиальные места. Неизменными спутниками в дороге выступают смартфон и мобильный интернет — это помощь при бронировании отелей, поиске маршрутов и, конечно, фотоотчеты и стримы. Для удобства жителей и гостей региона мы запустили и модернизировали более ста базовых станций, что сделало работу сети еще устойчивее», — рассказал технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области Яков Пахоми.



Отмечается, что свердловчане в целом стали больше интересоваться космосом. Востребованность сайтов, где можно посмотреть галактику и изучить спутники Земли, выросла в 2 раза. Наибольшей популярностью пользуются ресурсы, где можно в режиме реального времени смотреть на Солнечную систему, звезды, движение планет и комет.