«МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, а за два года — в 2,5 раза. Об этом сообщается в исследовании «МегаФона», проведенном с помощью обезличенных данных пользовательских обращений к 20 интернет-ресурсам.
Наибольшую динамику трафика показали информационно-аналитические программы, фильмы и сериалы, в том числе советские произведения на канале «Мир». Также свердловчане стали чаще наблюдать с мобильного телефона за спортом: объем данных для просмотра подобного контента на сайте «Матч ТВ» вырос в 5,5 раза.
В четыре раза чаще жители стали загружать с помощью мобильного интернета детский контент с сайта «Карусель». На 45% вырос интерес к сериалам, художественным и документальным фильмам мистического характера, транслируемым на канале «ТВ-3». На треть выше стала активность на площадке «НТВ», и на 15% увеличился интерес к развлекательному контенту «СТС». Остальные ресурсы показали снижение трафика.
Самым популярным днем для мобильного просмотра ТВ у свердловчан обычно становится воскресенье. Трафик в этот день на 18% превышает среднесуточные показатели.
УрБК, Екатеринбург, 25.01.2023. Специалисты мобильного оператора «МегаФон» фиксируют увеличение мобильного трафика на ...10.11.2022 «МегаФон»: В TikTok растет трафик от пенсионеров и снижается — от молодежи
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Пользователи старше 55 лет стали единственной возрастной категорией среди пользователей ...03.11.2022 «МегаФон»: Среди свердловчан растет популярность Telegram как рабочего мессенджера
УрБК, Екатеринбург, 03.11.2022. Аналитики мобильного оператора «МегаФон» проанализировали обезличенный интернет-трафик ...02.09.2022 «МегаФон»: Интерес свердловчан к посещению образовательных ресурсов за год вырос на 68%
УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Мобильный трафик пользователей из Свердловской области при посещении образовательных ...22.12.2021 Telegram стал самым популярным мессенджером в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2021. Telegram стал самым популярным и быстрорастущим мессенджером в Свердловской области. За ...