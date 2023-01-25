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«МегаФон»: Мобильный ТВ-трафик в Свердловской области вырос на 45% за год

УрБК, Екатеринбург, 08.06.2023. Интернет-трафик на сайтах цифровых каналов в Свердловской области за год вырос на 45%, а за два года — в 2,5 раза. Об этом сообщается в исследовании «МегаФона», проведенном с помощью обезличенных данных пользовательских обращений к 20 интернет-ресурсам.

Наибольшую динамику трафика показали информационно-аналитические программы, фильмы и сериалы, в том числе советские произведения на канале «Мир». Также свердловчане стали чаще наблюдать с мобильного телефона за спортом: объем данных для просмотра подобного контента на сайте «Матч ТВ» вырос в 5,5 раза.

В четыре раза чаще жители стали загружать с помощью мобильного интернета детский контент с сайта «Карусель». На 45% вырос интерес к сериалам, художественным и документальным фильмам мистического характера, транслируемым на канале «ТВ-3». На треть выше стала активность на площадке «НТВ», и на 15% увеличился интерес к развлекательному контенту «СТС». Остальные ресурсы показали снижение трафика.

Самым популярным днем для мобильного просмотра ТВ у свердловчан обычно становится воскресенье. Трафик в этот день на 18% превышает среднесуточные показатели.

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