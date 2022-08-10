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«МегаФон»: Интерес свердловчан к посещению образовательных ресурсов за год вырос на 68%

УрБК, Екатеринбург, 02.09.2022. Мобильный трафик пользователей из Свердловской области при посещении образовательных ресурсов с начала 2021 года вырос на 68% по сравнению с уровнем аналогичного периода прошлого года, сообщает пресс-служба уральского филиала «МегаФона».

«Свердловчане стали проявлять повышенное внимание к изучению IT, программирования и иностранных языков — объем передачи данных на такие площадки в нашей сети вырос в два раза. Также жители стали в три раза чаще пользоваться справочно-информационными порталами с описанием правил русского языка. Интерес к сайтам по саморазвитию, гуманитарным наукам и ресурсам, где размещаются видеоуроки на различные темы, лекции и вебинары, сохраняется на уровне прошлого года», — говорится в сообщении.

Самый большой трафик при посещении образовательных ресурсов был зафиксирован весной — в апреле и мае. В летний период жители региона сохранили высокую активность. Посещаемость образовательных сервисов была на 10% выше, чем в зимний сезон.

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