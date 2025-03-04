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На курортах «Банное» и «Абзаково» состоялся трейл-фестиваль MMK WILD FEST

УрБК, Магнитогорск, 06.08.2025. Курорты «Банное» и «Абзаково» в пятый раз приняли всероссийский трейл-фестиваль MMK WILD FEST, организованный при поддержке ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и собравший тысячи поклонников активного отдыха, сообщает пресс-служба предприятия.

WILD FEST — это проект крупнейшей компании по развитию и популяризации трейл-забегов WILD FAMILY и ММК-Курорт. Он является одним из самых успешных мероприятий сезона, поскольку именно в локациях здравниц ММК сложились максимально благоприятные условия для проведения такого масштабного мероприятия.

«Это уже пятый фестиваль, который мы принимаем. С самого начала мы были уверены, что забеги WILD FAMILY привлекут любителей активного образа жизни. Так и произошло. Если в первый год обычный трейловый забег собрал около 700 участников, то сейчас MMK WILD FEST — это уже полноценный большой фестиваль спорта, семейного отдыха и музыки», — отметил директор ООО «Санаторий Юбилейный» Егор Кожаев.

В течение трех дней участники фестиваля соревновались в семи видах активностей для всей семьи: забеги по пересеченной местности на различные дистанции, вплоть до максимальной — 100 километров между Абзаково и Банным, велозаезды, заплывы в открытой воде и на сапах. Вечерами была организована грандиозная концертная программа с топовыми музыкантами страны — гостей радовали своим творчеством группа кавер-панк «Приключения Электроников» и хедлайнер мероприятия Айова.

Нынешний фестиваль MMK WILD FEST собрал 4 тыс. гостей и участников из разных уголков России: Урала, Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов страны, подтвердив статус одного из самых популярных спортивно-музыкальных событий лета.
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