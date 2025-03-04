На курортах «Банное» и «Абзаково» состоялся трейл-фестиваль MMK WILD FEST

УрБК, Магнитогорск, 04.03.2025. Курорт «Банное» (санаторий «Юбилейный»), принадлежащий Магнитогорскому ...06.08.2021 На курортах Абзаково и Банное прошел слет трейлраннеров России MMK Wild Trail
УрБК, Магнитогорск, 06.08.2021. Организаторы спортивных мероприятий из Москвы Wild Family провели в минувшие выходные ...17.05.2017 Шарапову не пригласили на «Ролан Гаррос»
Организаторы «Ролан Гаррос» отказались предоставить Марии Шараповой специальное приглашение (wild card). Об этом на ...20.03.2014 ТГ «МОТИВ» выступит партнером Ural Dance Fest
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2014. На этой неделе, 23 марта, уличные танцоры Екатеринбурга сразятся в танцевальной битве. ...17.08.2012 В День города при поддержке компании «Мотив» пройдет модный фестиваль Mediim fashion fest
УрБК, Екатеринбург, 17.08.2012. В субботу, 18 августа, в 12:00 в кафе Friends Club (Радищева, 18) пройдет модный ...