Курорт ММК получил награду первого этапа международного туристического кинофестиваля

УрБК, Магнитогорск, 06.08.2021. Организаторы спортивных мероприятий из Москвы Wild Family провели в минувшие выходные ...11.11.2019 В компании «ММК-Курорт» рассказали о проведении в Магнитогорске этапа Кубка мира по сноуборду
УрБК, Магнитогорск, 11.11.2019. В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» (находится под управлением компании ...05.12.2018 Горнолыжному центру «Металлург-Магнитогорск» исполняется 15 лет
УрБК, Магнитогорск, 05.12.2018. ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск», построенный ПАО «ММК» в районе озера Банное, отмечает 15 ...14.08.2018 Управляющая компания «ММК-Курорт» представила планы по развитию курортов Абзаково и Банное
УрБК, Магнитогорск, 14.08.2018. ООО «Управляющая компания «ММК-Курорт» представила итоги работы в 2018 году и ...28.11.2014 Глава «Уральских авиалиний» стал одним из победителей российского этапа международного конкурса «Предприниматель года-2014»
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2014. Генеральный директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергей Скуратов стал ...