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Вчера, 15:17

Курорт ММК получил награду первого этапа международного туристического кинофестиваля

УрБК, Магнитогорск, 04.03.2025. Курорт «Банное» (санаторий «Юбилейный»), принадлежащий Магнитогорскому металлургическому комбинату (ММК), стал победителем первого этапа международного туристического кинофестиваля Dubai International Film Festival в рамках конкурса «Диво Мира 2025». Об этом сообщает Управление информации и общественных связей ММК.

Фестиваль проводится в третий раз, среди его партнеров Российский Союз Туриндустрии и Русское географическое общество. Курорты Банное и Абзаково уже традиционно принимают в нем активное участие. В этом году «Диво Мира» включает в себя четыре этапа в ОАЭ, Турции, Казахстане и финальный в Калининграде.

В Дубае на предварительный просмотр жюри было подано 237 проектов. 75 из них были допущены на конкурс, где участники из девяти стран (Беларусь, Иран, Катар, Китай, Мексика, Россия, ОАЭ, Турция и Узбекистан) соревновались в трех категориях и 13 номинациях.

Ролики «Банное глазами детей» и «ММК Wild Fest», представленные курортом Банное (санаторием «Юбилейный») стали победителями в категории «Горизонтальные видеоролики (16:9) до 4 мин» в номинации «Событийный и приключенческий туризм».

Следующий этап фестиваля пройдет в апреле сразу в трех городах Турции. В конце года абсолютные победители фестиваля «Диво Мира» будут определены путем сложения баллов, которые участник наберут на каждом из этапов.

Добавим, что в конце 2024 года промо-ролики ГЛЦ «Банное» и «Абзаково» оказались в числе победителей нескольких номинаций фестиваля-конкурса «Диво России». А курорт Банное в рамках этого фестиваля получил почетное звание «Турбренд года».
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