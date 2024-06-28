ЕВРАЗ выступил партнером фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. 28 июня на станциях метрополитена в Екатеринбурге появились объявления о том, что в ...25.06.2024 Ural Music Night вошел в топ-5 самых популярных фестивалей России
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Свердловский музыкальный фестиваль Ural Music Night вошел в пятерку самых популярных ...29.06.2023 На фестивале Ural Music Night при поддержке ЕВРАЗа впервые приняли участие музыканты из Нижнего Тагила
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В фестивале Ural Music Night, который прошел на прошлой неделе в Екатеринбурге, впервые ...25.08.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал о выделении 38 млн рублей на проведение «Ночи музыки»
УрБК, Екатеринбург, 25.08.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на своей странице в Telegram ...22.04.2022 Власти Свердловской области создали рабочую группу по организации Ural Music Night в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу по ...