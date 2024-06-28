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ЕВРАЗ выступил партнером фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 02.07.2024. Титульным партнером X международного фестиваля «Уральская ночь музыки» в Екатеринбурге выступил ЕВРАЗ, пишет региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

В 2024 году фестиваль Ural Music Night прошел 28 июня. На 110 площадках в Екатеринбурге выступили более 3 тыс. музыкантов. Хедлайнерами мероприятия стали Кристина Кошелева, Хаски и Максим Свобода, Сергей Бобунец, группы TherrMaitz, ИзумRUд, «Запрещенные барабанщики» и DizzyDutchDuck, Гнесинский ансамбль современной хоровой музыки Altro Coro, а также камерный оркестр B-A-C-H, Neo Classic Orchestra. Как писал УрБК, фестиваль вошел в пятерку самых популярных в России.

«Мы стремимся к тому, чтобы в регионах присутствия ЕВРАЗа нашим сотрудникам и всем жителям были доступны широкие возможности обучения, профессионального развития и творчества. При поддержке компании реализуются масштабные проекты: театральные фестивали, Уральская ночь музыки, и уровень мероприятий год от года возрастает», — отметил директор по управлению проектами дивизиона «Урал» Павел Колпаков.
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