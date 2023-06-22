На фестивале Ural Music Night при поддержке ЕВРАЗа впервые приняли участие музыканты из Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 29.06.2023. В фестивале Ural Music Night, который прошел на прошлой неделе в Екатеринбурге, впервые приняли участие музыканты из Нижнего Тагила. Стратегическим партнером события выступил ЕВРАЗ, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.



«ЕВРАЗ организует масштабные спортивные мероприятия, реализует урбанистические проекты, поддерживает творческие коллективы. В этом году на Ural Music Night выступили тагильские группы Tanata, Blues Line, «Тагильский джазовый квинтет». Это талантливые исполнители, и я очень рад, что они выступили на этой популярной площадке в год 300-летия столицы нашей области», — отметил вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.



Отметим, что для музыкантов участие в проекте Ural Music Night — это не только выступление на многотысячных площадках крупнейшего в России фестиваля, но и возможность показать себя промоутерам, представителям лейблов и букинг-агентств, музыкальным журналистам.