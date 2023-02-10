УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:08

Брусника в рамках Ural Music Night организует джазовый концерт в Доме Фомина на улице Розы Люксембург

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Компания Брусника в рамках Ural Music Night организует джазовый концерт. Площадкой для его проведения станет Дом Фомина на улице Розы Люксембург, 26, реставрацией которого занимается девелопер.

«Хедлайнерами выступят дуэт басиста Антона Давидянца и скрипачки Анны Ракита, признанных в России и за рубежом мастеров современного джаза, а также Игнат Кравцов с проектом Insomnia, создающие музыку в режиме реального времени», — сообщает пресс-служба Брусники.

На сцене также выступят Kickin' Jass Orchestra, Тагильский джазовый квинтет, Blues Line и группа «Бром». Начало мероприятия — 23 июня в 18.00.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.02.2023 Екатеринбург получит 38 млн рублей из федерального бюджета на проведение фестиваля Ural Music Night

УрБК, Екатеринбург, 10.02.2023. На проведение фестиваля Ural Music Night, который состоится 23 июня 2023 года в ...

22.04.2022 Власти Свердловской области создали рабочую группу по организации Ural Music Night в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу по ...

21.06.2021 Свердловский губернатор распорядился об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, который ...

21.06.2021 Свердловский губернатор распорядился об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music ...

10.10.2016 В Екатеринбурге на улице Розы Люксембург появились новые платные парковки

УрБК, Екатеринбург, 10.10.2016. В Екатеринбурге расширяется зона платной парковки: паркоматы, соответствующие знаки и ...

Популярные новости
09.06.2023На Среднем Урале в выходные ожидаются ночные заморозки19.06.2023В Свердловской области спрос на работников медицинской сферы за год вырос на 42%09.06.2023Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%01.06.2023Минстрой РФ запретил частным компаниям обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования24.05.2023Свердловский губернатор Евгений Куйвашев рассказал главе Рослесхоза Ивану Советникову о лесопожарной обстановке в регионе
Архив новостей
Июнь 2023 (505)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18