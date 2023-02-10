Брусника в рамках Ural Music Night организует джазовый концерт в Доме Фомина на улице Розы Люксембург

УрБК, Екатеринбург, 21.06.2023. Компания Брусника в рамках Ural Music Night организует джазовый концерт. Площадкой для его проведения станет Дом Фомина на улице Розы Люксембург, 26, реставрацией которого занимается девелопер.



«Хедлайнерами выступят дуэт басиста Антона Давидянца и скрипачки Анны Ракита, признанных в России и за рубежом мастеров современного джаза, а также Игнат Кравцов с проектом Insomnia, создающие музыку в режиме реального времени», — сообщает пресс-служба Брусники.



На сцене также выступят Kickin' Jass Orchestra, Тагильский джазовый квинтет, Blues Line и группа «Бром». Начало мероприятия — 23 июня в 18.00.