«Атомстройкомплекс» установит инфоцентр в Екатеринбурге с программой Ural Music Night

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» построит для Ural Music Night информационный центр, где разместят программу фестиваля. Там же можно будет задать вопросы организаторам и волонтерам мероприятия, сообщает пресс-служба девелопера.



Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»