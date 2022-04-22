«Атомстройкомплекс» установит инфоцентр в Екатеринбурге с программой Ural Music Night

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» построит для Ural Music Night информационный центр, где разместят программу фестиваля. Там же можно будет задать вопросы организаторам и волонтерам мероприятия, сообщает пресс-служба девелопера.
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу по ...21.06.2021 Свердловский губернатор распорядился об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, который ...09.02.2021 В Екатеринбурге завершился фестиваль паблик-арта, посвященный 25-летию «Атомстройкомплекса»
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УрБК, Екатеринбург, 29.12.2020. Сегодня в Екатеринбурге установили новый арт-объект в рамках фестиваля паблик-арта ...18.09.2020 В «Атомстройкомплексе» отметили большую роль фестиваля Ural Music Night в продвижении бренда Екатеринбурга
УрБК, Екатеринбург, 18.09.2020. В «Атомстройкомплексе» назвали фестиваль Ural Music Night, который сегодня состоится в ...