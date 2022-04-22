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«Атомстройкомплекс» установит инфоцентр в Екатеринбурге с программой Ural Music Night

УрБК, Екатеринбург, 22.06.2023. В Екатеринбурге компания «Атомстройкомплекс» построит для Ural Music Night информационный центр, где разместят программу фестиваля. Там же можно будет задать вопросы организаторам и волонтерам мероприятия, сообщает пресс-служба девелопера.

«Атомстройкомплекс» установит инфоцентр в Екатеринбурге с программой Ural Music Night

На площадках «Ночи музыки» традиционно выступят артисты самых разных жанров: рок, хип-хоп, джаз, фанк, экспериментальная электроника. Главной площадкой фестиваля объявлена «Магистерия» на площади 1905 года.

В компании отмечают, что «Атомстройкомплекс» каждый год поддерживает фестиваль и традиционно строит информационный центр для посетителей Ural MusicNight у памятника основателям города на Плотинке. В разные годы он также становился площадкой для мероприятий фестиваля, отмечают представители девелопера. Например, здесь устраивали квартирник в интерьере меблированной квартиры от «Атома», а также размещали фотовыставку, рассказывающую о связи застройщика с историей создания группы «Наутилус Помпилиус».

«Атомстройкомплекс» установит инфоцентр в Екатеринбурге с программой Ural Music Night

В «Атомстройкомплексе» подчеркивают, что культурные проекты и фестивали являются необходимой составляющей комфортного города, повышают его привлекательность для жизни наряду с современными зданиями и инфраструктурой. Поэтому компания поддерживает уральских музыкантов, художников, проводит собственную паблик-арт программу «ЧО».

Так, в начале июня при поддержке девелопера в Екатеринбурге на площадке школы-интерната № 11 в рамках районной школы паблик-арта от фестиваля «ЧО» воспитанники создали 128-метровый уличный мурал.

Фото предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

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