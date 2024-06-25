В ночь на 29 июня екатеринбургский метрополитен будет работать до 2 часов ночи

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Свердловский музыкальный фестиваль Ural Music Night вошел в пятерку самых популярных ...

Ural Music Night вошел в топ-5 самых популярных фестивалей России

УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу по ...

Власти Свердловской области создали рабочую группу по организации Ural Music Night в Екатеринбурге

Свердловский губернатор распорядился об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, который ...