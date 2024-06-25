В ночь на 29 июня екатеринбургский метрополитен будет работать до 2 часов ночи

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. Свердловский музыкальный фестиваль Ural Music Night вошел в пятерку самых популярных ...22.04.2022 Власти Свердловской области создали рабочую группу по организации Ural Music Night в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2022. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать рабочую группу по ...21.06.2021 Свердловский губернатор распорядился об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге, который ...21.06.2021 Свердловский губернатор распорядился об отмене фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 21.06.2021. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил об отмене фестиваля Ural Music ...26.10.2016 Затраты на фестиваль Ural Music Night составят около 100 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2016. Организаторы фестиваля «Ночь музыки-2017» (Ural Music Night) планируют затраты на ...