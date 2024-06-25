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В ночь на 29 июня екатеринбургский метрополитен будет работать до 2 часов ночи

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2024. 28 июня на станциях метрополитена в Екатеринбурге появились объявления о том, что в ночь на 29 июня метро будет работать до 02.00 ночи. Эта мера обусловлена повышенным спросом у пассажиров в связи с проведением в городе музыкального фестиваля Ural Music Night

В ночь на 29 июня екатеринбургский метрополитен будет работать до 2 часов ночи

Напомним, что Ural Music Night в этом году состоится в Екатеринбурге 28 июня. Будут задействованы 100 площадок, на которых выступят почти 3 тыс. артистов, играющих в разных жанрах: джаз, рок, классика, фолк, хип-хоп, поп, электроника, метал.

«В связи с многочисленными обращениями, Администрацией города Екатеринбург и ЕМУП «Метрополитен» принято решение о продлении работы метрополитена до 02.00 29 июня во время проведения фестиваля «Ночь музыки», — пишет Telegram-канал екатеринбургского метрополитена.
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