Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ключевых мероприятиях в рамках празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 21.07.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о мероприятиях, которые пройдут в городе в рамках празднования 300-летия. По его словам, в городе ожидается выступление пианиста Дениса Мацуева, а также ряд интерактивных событий.



На пресс-конференции, посвященной 300-летию Екатеринбурга, Алексей Орлов напомнил о тех проектах, которые уже прошли в городе в рамках празднования юбилея. В их числе — «Ночь музеев», Ural Music Night, «Стенограффия» и «Безумные дни».



В ближайший месяц под эгидой празднования 300-летия в Екатеринбурге пройдет День строителя, а также гастрономический фестиваль «Да, шеф!» на площадке ЦПКиО им. Маяковского.



«На территории ЦПКиО 17 августа пройдет еще одно масштабное событие — после реконструкции откроется летний театр. Будет обязательно приглашенная звезда. Уже сегодня есть уверенность, что одним из хедлайнеров мероприятия будет Денис Мацуев. Мы также говорили про маэстро Валерия Гергиева. Очень надеемся, что он также сможет принять участие», — рассказал Алексей Орлов.



Кульминацией праздника станет целая неделя, предшествующая Дню города, которая продлится с 12 по 19 августа. Глава уральской столицы подчеркнул, что она будет организована так, чтобы развлечения и события по душе нашли жители и гости города всех возрастов.