Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о ключевых мероприятиях в рамках празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. В Екатеринбурге к 300-летию города будет отремонтирован подземный переход у ЦПКиО им. ...03.04.2023 Власти Екатеринбурга в этом году решили включить День строителя в программу празднования 300-летия города
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2023. В Екатеринбурге День строителя в этом году будет отмечаться в рамках празднования ...14.12.2022 В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия будет вскрыта капсула времени в Историческом сквере
УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге 19 августа 2023 года в день празднования 300-летия города будет вскрыта ...23.11.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов рассказал о планах подготовки к празднованию 300-летия города
УрБК, Екатеринбург, 23.11.2022. Глава города в специальном выпуске информационной программы «Екатеринбург. Алексей ...22.08.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил все службы за работу на праздничных мероприятиях в честь Дня города
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов поблагодарил городские службы, обеспечивавшие ...