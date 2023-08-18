УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 11:44

В Екатеринбурге 30 августа вскроют капсулу времени из Исторического сквера

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Екатеринбурге 30 августа в 12.00 состоится вскрытие капсулы времени, заложенной в честь 250-летия уральской столицы. Мероприятие пройдет в Музее истории города (ул. Карла Либкнехта, 26), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В церемонии примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, начальник Управления культуры администрации города Илья Марков, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев и другие музейные работники.

Напомним, капсула времени была заложена в Историческом сквере 50 лет назад, в год празднования 250-летия Свердловска. В ночь с 19 на 20 августа капсула была транспортирована из Исторического сквера в помещения Музея истории Екатеринбурга, чтобы обеспечить ее сохранность, сформировать комиссию для процедуры вскрытия и организовать саму распаковку с соблюдением всех необходимых консервационных мероприятий.

«По замыслу свердловского архитектора Петра Деминцева, проектировавшего историко-архитектурный комплекс в Историческом сквере, наполнение капсулы времени должно было представить современный правдивый портрет города. Согласно сохранившимся документам, внутри должны находиться: обращение к свердловчанам 2023 года, план города и схема Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистические данные о городе и населении, включая данные для служебного пользования, видовые и документальные фильмы о городе, видеозаписи выступлений знаменитых людей Свердловска, киноленты некоторых театральных постановок и записи выступлений художественных коллективов, записи песен о Свердловске, видеозапись судебного процесса и фильм «Пять минут в медицинском вытрезвителе», а также технические средства для воспроизведения изображения и звука», — сообщается в анонсе мероприятия.

После вскрытия все материалы и документы будут переданы в Музей истории Екатеринбурга для изучения научными сотрудниками и реставраторами.

Закладка новой капсулы времени запланирована на 18 ноября 2023 года.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
18.08.2023 В Историческом сквере Екатеринбурга извлекли заложенную в 1973 году капсулу времени

УрБК, Екатеринбург, 18.08.2023. В Екатеринбурге состоялась торжественная церемония, в ходе которой извлекли капсулу ...

18.07.2023 Жителей Екатеринбурга приглашают принять участие в опросе о содержимом для капсулы времени

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2023. Жители Екатеринбурга смогут высказать свое мнение о том, что необходимо положить в ...

29.06.2023 Посылка в будущее

В Екатеринбурге презентовали капсулу времени, куда положат послания для будущего поколения горожан ...

28.06.2023 Завершается подготовка капсулы времени для закладки в Историческом сквере Екатеринбурга в рамках празднования 300-летия города

УрБК, Екатеринбург, 28.06.2023. В Екатеринбурге завершается подготовка капсулы времени, которая будет заложена в ...

14.12.2022 В Екатеринбурге в рамках празднования 300-летия будет вскрыта капсула времени в Историческом сквере

УрБК, Екатеринбург, 14.12.2022. В Екатеринбурге 19 августа 2023 года в день празднования 300-летия города будет вскрыта ...

Популярные новости
03.08.2023В Екатеринбурге закрыто движение троллейбусов из-за затопления на улице Щербакова28.07.2023Ставки по вкладам в российских банках выросли до 6,9-7,84%11.08.2023В Екатеринбурге 15 августа на площади 1905 года саксофонист Игорь Бутман даст бесплатный концерт для всех горожан01.08.2023В России с 1 августа повысился размер утилизационного сбора для автомобильного транспорта31.07.2023В Свердловской области 1 августа ожидаются грозы, сильные дожди и ветер до 17 м/с
Архив новостей
Август 2023 (618)
Июль 2023 (710)
Июнь 2023 (708)
Май 2023 (689)
Апрель 2023 (681)
Март 2023 (747)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18