В Екатеринбурге 30 августа вскроют капсулу времени из Исторического сквера

УрБК, Екатеринбург, 25.08.2023. В Екатеринбурге 30 августа в 12.00 состоится вскрытие капсулы времени, заложенной в честь 250-летия уральской столицы. Мероприятие пройдет в Музее истории города (ул. Карла Либкнехта, 26), сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



В церемонии примут участие глава Екатеринбурга Алексей Орлов, начальник Управления культуры администрации города Илья Марков, директор Музея истории Екатеринбурга Игорь Пушкарев и другие музейные работники.



Напомним, капсула времени была заложена в Историческом сквере 50 лет назад, в год празднования 250-летия Свердловска. В ночь с 19 на 20 августа капсула была транспортирована из Исторического сквера в помещения Музея истории Екатеринбурга, чтобы обеспечить ее сохранность, сформировать комиссию для процедуры вскрытия и организовать саму распаковку с соблюдением всех необходимых консервационных мероприятий.



«По замыслу свердловского архитектора Петра Деминцева, проектировавшего историко-архитектурный комплекс в Историческом сквере, наполнение капсулы времени должно было представить современный правдивый портрет города. Согласно сохранившимся документам, внутри должны находиться: обращение к свердловчанам 2023 года, план города и схема Генерального плана, книги о городе, предприятиях, известных свердловчанах, статистические данные о городе и населении, включая данные для служебного пользования, видовые и документальные фильмы о городе, видеозаписи выступлений знаменитых людей Свердловска, киноленты некоторых театральных постановок и записи выступлений художественных коллективов, записи песен о Свердловске, видеозапись судебного процесса и фильм «Пять минут в медицинском вытрезвителе», а также технические средства для воспроизведения изображения и звука», — сообщается в анонсе мероприятия.



После вскрытия все материалы и документы будут переданы в Музей истории Екатеринбурга для изучения научными сотрудниками и реставраторами.



Закладка новой капсулы времени запланирована на 18 ноября 2023 года.