В Свердловской области выбрали 35 компаний для презентации региона на международной выставке «Иннопром-2023»

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Свердловской области определили 35 участников, которые представят регион в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Напомним, что мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.
Как сообщает департамент информполитики региона, отбор компаний-участников провели администрация Екатеринбурга, а также межведомственная комиссия и министерство инвестиций и развития региона.
«Отбор предприятий на коллективный стенд Свердловской области — важная веха подготовки региона к участию в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ. В этом году правительство области решило существенно увеличить число экспонентов, которые безвозмездно продемонстрируют продукцию на стенде. Регион представят компании из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT», — отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.
Уточняется, что в этом году посетить крупнейшую индустриальную выставочную площадку России планируют порядка 50 тыс. гостей.
Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Напомним, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023». Главной темой события станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». В качестве страны-партнера выступит Белоруссия.
Также в рамках «Иннопрома» пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО. На экспозиции презентуют технологии и продукцию различных отраслей промышленности.
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