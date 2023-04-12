В Свердловской области выбрали 35 компаний для презентации региона на международной выставке «Иннопром-2023»

УрБК, Екатеринбург, 07.06.2023. В Свердловской области определили 35 участников, которые представят регион в рамках Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Напомним, что мероприятие пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля.



Как сообщает департамент информполитики региона, отбор компаний-участников провели администрация Екатеринбурга, а также межведомственная комиссия и министерство инвестиций и развития региона.



«Отбор предприятий на коллективный стенд Свердловской области — важная веха подготовки региона к участию в Международной промышленной выставке ИННОПРОМ. В этом году правительство области решило существенно увеличить число экспонентов, которые безвозмездно продемонстрируют продукцию на стенде. Регион представят компании из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT», — отметил генеральный директор Агентства по привлечению инвестиций Свердловской области Михаил Васильев.



Уточняется, что в этом году посетить крупнейшую индустриальную выставочную площадку России планируют порядка 50 тыс. гостей.





Фото предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области



Напомним, что глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023». Главной темой события станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». В качестве страны-партнера выступит Белоруссия.



Также в рамках «Иннопрома» пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО. На экспозиции презентуют технологии и продукцию различных отраслей промышленности.