Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Главной темой станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». В качестве страны-партнера выступит Белоруссия.



Администрация Екатеринбурга в ходе выставки планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах с руководителями крупных предприятий и организаций.