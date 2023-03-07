УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000-2022 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Курсы валют ЦБ РФ
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 10:01

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Главной темой станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». В качестве страны-партнера выступит Белоруссия.

Администрация Екатеринбурга в ходе выставки планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах с руководителями крупных предприятий и организаций.

Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
07.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил график уборки города с 27 марта по 30 апреля

УрБК, Екатеринбург, 07.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление, которое определяет даты и ...

06.10.2022 Беларусь будет страной-партнером выставки «Иннопром» в 2023 году

УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Беларусь будет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 ...

06.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение с Аналитическим центром при правительстве РФ для проработки стратегии развития города

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и руководитель АНО «Аналитический центр при ...

06.07.2022 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона по развитию территории на улице Белинского

УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении аукциона на право ...

21.04.2022 Подписано постановление о проведении выставки «Иннопром-2022» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 21.04.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной ...

Популярные новости
22.02.2023Свердловская РЭК выявила завышение сумм коммунальных платежей в январских квитанциях22.02.2023Сумма экономического ущерба от поддельных банкнот на Среднем Урале в 2022 году составила 1,3 млн рублей02.03.2023На Среднем Урале отменили обязательную вакцинацию от коронавируса для отдельных групп населения22.02.2023Российским аптекам упростят получение разрешений на дистанционную торговлю безрецептурными лекарствами02.03.2023Илья Ясинский: За II полугодие 2022 года банки предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей
Архив новостей
Март 2023 (439)
Февраль 2023 (610)
Январь 2023 (577)
Декабрь 2022 (710)
Ноябрь 2022 (711)
Октябрь 2022 (708)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000-2023 Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18