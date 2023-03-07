Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023»

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Мероприятие пройдет с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». Главной темой станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». В качестве страны-партнера выступит Белоруссия.
Администрация Екатеринбурга в ходе выставки планирует подписать ряд соглашений о сотрудничестве в различных сферах с руководителями крупных предприятий и организаций.
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