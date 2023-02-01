С 15 февраля в Свердловской области начнется отбор компаний для участия в выставке «Иннопром-2023»

УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Свердловской области с 15 февраля по 24 марта пройдет отбор компаний, которые будут представлены на стенде региона во время проведения XIII Международной промышленной выставки «Иннопром-2023». Об этом сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.
Выставка пройдет в Екатеринбурге с 10 по 13 июля. Страной-партнером будет Белоруссия. На стенде Свердловской области планируется представить до 25 компаний. Собирать и обрабатывать заявки будет региональное Агентство по привлечению инвестиций. Решение о включении в реестр экспонентов примет специальная межведомственная комиссия. Для подачи заявки нужно заполнить онлайн-форму.
«В этом году тема ИННОПРОМа «Устойчивое производство: стратегии обновления». В числе ключевых критериев отбора: компания должна быть зарегистрирована в Свердловской области, выпускать или разрабатывать высокотехнологичную продукцию на основе принципов умного производства. При прочих равных приоритет при отборе будет отдан экспортно-ориентированным компаниям и участникам национальных проектов», — рассказал заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.
Вдобавок продукция предприятия должна относиться к одному из следующих направлений: автоматизация и робототехника, транспортное машиностроение, технологии для энергетики, новые материалы, цифровое производство, технологии для городов, металлообработка, промышленные IT, медицинское оборудование, производство компонентов.
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