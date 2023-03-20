В Екатеринбурге с 10 по 13 июля пройдет VII Российско-Китайское ЭКСПО

УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2023 года на площадке Международной промышленной выставки «Иннопром» состоится VII Российско-Китайское ЭКСПО. Об этом говорится на Telegram-канале Минпромторга.
Сообщается, что мероприятие пройдет в очном формате и будет посвящено актуальным направлениям российско-китайского сотрудничества. Также будет обсуждаться развитие межрегионального сотрудничества.
На экспозиции презентуют технологии и продукцию различных отраслей промышленности. В том числе расскажут об оборудовании для деревообрабатывающей и пищевой индустрии, автомобильной технике и автокомпонентах, строительных материалах, бытовых приборах и многом другом.
Напомним, что также с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет «Иннопром-2023». Главной темой станет «Устойчивое производство: стратегии обновления». В качестве страны-партнера выступит Белоруссия.
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