Отобраны первые компании для демонстрации своей продукции на выставке «Иннопром-2023» в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2023. Агентство по привлечению инвестиций Свердловской области отобрало первые 20 компаний, которые смогут бесплатно представить свою продукцию на стенде региона в ходе Международной промышленной выставки «Иннопром-2023» в Екатеринбурге.
Как сообщает департамент информационной политики региона, цитируя слова заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, в этом году было увеличено число экспонентов, которые смогут безвозмездно демонстрировать свою продукцию. По его словам, эти компании представляют производственный потенциал Среднего Урала.
«Планируется отобрать более 30 компаний из таких отраслей, как транспортное машиностроение, металлообработка, энергетика, приборостроение, а также промышленная цифровизация и IT», — отметил Д. Ионин.
В настоящее время в пуле участников стенда региона — IT-компания, производитель систем управления умных домов, производитель медицинских оборудования.
Напомним, что с 10 по 13 июля в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» пройдет «Иннопром-2023», где в качестве страны-партнера выступит Белоруссия.
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2023. В Екатеринбурге с 10 по 13 июля 2023 года на площадке Международной промышленной ...20.03.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении «Иннопрома-2023»
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении Международной ...14.02.2023 С 15 февраля в Свердловской области начнется отбор компаний для участия в выставке «Иннопром-2023»
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. В Свердловской области с 15 февраля по 24 марта пройдет отбор компаний, которые будут ...06.10.2022 Беларусь будет страной-партнером выставки «Иннопром» в 2023 году
УрБК, Екатеринбург, 06.10.2022. Беларусь будет страной-партнером международной промышленной выставки «Иннопром» в 2023 ...09.04.2018 Заявка на «ЭКСПО-2025» будет представлена на стенде Свердловской области на выставке «Иннопром-2018»
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2018. На девятой международной промышленной выставке «Иннопром-2018» в Екатеринбурге будет ...