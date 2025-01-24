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24.01.2025

Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов

УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических инициатив(АСИ) Екатерина Черкес-заде в ходе заседания наблюдательного совета АСИ представила президенту Владимиру Путину достижения Свердловской области в продвижении модных брендов и поддержке креативных индустрий. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Свердловская область, откуда уже вышло более 120 брендов в области моды, такие как 12 Storeez, Ushatava и многие другие, провела первую международную неделю моды в Екатеринбурге в 2024 году. Меры поддержки для предпринимателей в этой сфере, которые разрабатывает регион, составят достойную конкуренцию столице, явно вырастет много новых проектов и имен», — сказала Екатерина Черкес-заде.

По словам заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина, развитие креативной инфраструктуры является важным шагом в реализации регионального стандарта АСИ. По темпам его внедрения Средний Урал входит в топ-3 лидеров по России.

Напомним, что в прошлом году в области стартовал проект U’FASHION, который нацелен на продвижение отечественных брендов путем развития и масштабирования дизайнеров. В рамках него прошла Международная неделя моды UF LAB, которая собрала более 5 тыс. участников из 19 стран. По результатам ее проведения было заключено более 50 контрактов, среди которых есть экспортные.


Ранее глава Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе встречи с руководителями СМИ в День печати объявил о развитии проекта U'FASHION. Международную неделю моды вновь планируется провести в уральской столице в сентябре 2025 года. Предполагается также расширить число площадок и географию ее участников.

Стоит подчеркнуть, что по решению губернатора опорной организацией по развитию креативных индустрий определен Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП). Он осуществляет поддержку креаторов, в том числе помогая им выходить на площадки крупных модных ритейлеров. В частности, недавно фонд заключил соглашение о реализации совместного проекта с маркетплейсом Lamoda.
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