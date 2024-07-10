Свердловские власти договорились о партнерском проекте с Lamoda

Фотограф Александр Осипов, фото предоставлены СОФПП

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Правительство Свердловской области договорилось о реализации совместного проекта с маркетплейсом Lamoda. Соответствующее решение было озвучено в ходе пресс-конференции в креативном кластере «Домна» в Екатеринбурге.В мероприятии приняли участие заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев, министр инвестиций и развития региона Вадим Третьяков и управляющий коммерческий директор Lamoda Татьяна Андреева.Благодаря достигнутым договоренностям, уральские бренды получили возможность выходить на маркетплейс на особых условиях. Об этом шла речь в ходе специальной встречи, в которой участвовали представители региональной власти, дизайнеры и руководители маркетплейса.Отмечается, что свердловские власти планируют в течение 2025 года реализовать четыре шага совместно с Lamoda: 1) сопровождение свердловских брендов при работе с площадкой; 2) отбор и проведение переговоров с крупными производителями, необходимыми для организации пункта приема заказов интернет-магазина Lamoda; 3) организация и запуск пункта приема заказов интернет-магазина Lamoda в Екатеринбурге; 4) создание визуального обозначения на площадке, связанного с территориальной принадлежностью бренда к Екатеринбургу и Уралу.В свою очередь, представители Lamoda рассказали, что рассматривают возможность появления в Екатеринбурге первого распределительного центра Lamoda за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Его откроют в том случае, если число уральских брендов, сотрудничающих с маркетплейсом, возрастет до 80 и более.Управляющий коммерческий директор маркетплейса Татьяна Андреева, отвечая на вопрос УрБК о формате и степени эксклюзивности сотрудничества площадки с уральскими дизайнерами, отметила, что существующий договор подразумевает, что в первый год сотрудничество будет эксклюзивным: дизайнер не будет иметь права распространять свою продукцию через другие маркетплейсы. Но при этом торговля в офлайн-формате ограничена не будет.«Такие условия обусловлены тем, что мы будем раскручивать бренд, раскрывать его ДНК. Нам, как площадке, конечно, хотелось бы, чтобы бренд и дальше оставался у нас, но через год это будет зависеть уже только от него: готов он остаться у нас на эксклюзиве или пойдет куда-то на другие маркетплейсы», — добавила Татьяна Андреева.Добавим, что в рамках мероприятия ряд уральских дизайнеров наградили за вклад в развитии проекта U’FASHION и активное участие в международной недели моды UF Lab.