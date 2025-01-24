30 свердловских фешен-брендов приняли участие в онлайн-встрече с представителями Lamoda

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. Дизайнеры из Свердловской области начали продавать свои товары на маркетплейсах. Об ...

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Правительство Свердловской области договорилось о реализации совместного проекта с ...

Свердловские власти договорились о партнерском проекте с Lamoda

«МегаФон» зафиксировал в Свердловской области увеличение трафика онлайн-шопинга на 72% с начала января

УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области с начала января трафик на сайтах популярных маркетплейсов и ...