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30 свердловских фешен-брендов приняли участие в онлайн-встрече с представителями Lamoda

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. 30 фешен-брендов из Свердловской области участвовали в онлайн-встрече с представителями Lamoda, сообщает департамент информполитики региона.

Предпринимателям рассказали о нюансах сотрудничества с ведущим ретейлером в области моды, красоты и стиля жизни, и они получили возможность задать интересующие их вопросы.

Специалисты Lamoda рассказали о существующих вариантах сотрудничества — моделях FBO и FBS, обсудили требования, содержание коммерческого предложения, комиссии ретейлера, а также операционные вопросы, связанные с созданием карточки товара, хранением, доставкой и возвратом.

Ранее стало известно, что правительство Свердловской области договорилось о реализации совместного проекта с маркетплейсом Lamoda. Благодаря новому соглашению, уральские бренды получили возможность выходить на маркетплейс на особых условиях.

Представители Lamoda рассказывали, что рассматривают возможность появления в Екатеринбурге первого распределительного центра Lamoda за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. Его откроют в том случае, если число уральских брендов, сотрудничающих с маркетплейсом, возрастет до 80 и более.
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