30 свердловских фешен-брендов приняли участие в онлайн-встрече с представителями Lamoda

УрБК, Екатеринбург, 27.01.2025. Дизайнеры из Свердловской области начали продавать свои товары на маркетплейсах. Об ...24.01.2025 Президенту РФ Владимиру Путину представили достижения Свердловской области в продвижении модных брендов
УрБК, Екатеринбург, 24.01.2025. Директор центра по развитию креативной экономики Агентства стратегических ...25.12.2024 Свердловские власти договорились о партнерском проекте с Lamoda
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2024. Правительство Свердловской области договорилось о реализации совместного проекта с ...22.01.2024 «МегаФон» зафиксировал в Свердловской области увеличение трафика онлайн-шопинга на 72% с начала января
УрБК, Екатеринбург, 22.01.2024. В Свердловской области с начала января трафик на сайтах популярных маркетплейсов и ...10.11.2023 «МегаФон» в дни распродаж сделает мобильный трафик на покупки бесплатным
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2023. В дни распродаж компания «МегаФон» предоставит абонентам бесплатный мобильный интернет ...