Новые «модные» имена

С 3 по 9 апреля 2023 года в Екатеринбурге прошел 18 сезон проекта Неделя моды в Екатеринбурге. В этот раз свои работы представили более 50 участников. Традиционные сезонные показы новых коллекций дизайнеров одежды стали самым ожидаемым и масштабным модным событием в Урало-Сибирском регионе. Все мероприятия в рамках Недели моды в Екатеринбурге прошли на площадке Уральского центра развития дизайна. Проект был реализован при поддержке администрации города Екатеринбурга и Уральского государственного архитектурно-художественного университета.



В торжественной церемонии открытия 18 сезона приняли участие начальник управления культуры Екатеринбурга Илья Марков, председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Максим Афанасьев, директор Уральского центра развития дизайна Сергей Старков и директор проекта Неделя моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина.







В юбилейный для Екатеринбурга год в рамках проекта состоялась большая программа, направленная на развитие индустрии моды для профессионалов и начинающих специалистов. Так, одним из важных мероприятий стал круглый стол «Мода Екатеринбурга: вчера, сегодня, завтра» с участием ведущих специалистов модной индустрии — стилистов, fashion-журналистов, аналитиков моды, байеров, преподавателей и других экспертов.



Заместитель директора проекта Неделя моды в Екатеринбурге Юлия Федотова рассказала, что одной из тем, которые обсуждали участники заседания, стали вопросы городской идентичности.



«Круглый стол «Мода Екатеринбурга» вчера, сегодня, завтра» был посвящен в том числе темам городской идентичности. Участники обсуждали модный код столицы Урала в преддверии 300-летия Екатеринбурга», — сказала Юлия Федотова.



Центральным событием 18 сезона Недели моды в Екатеринбурге стали показы профессиональных и перспективных российских и зарубежных дизайнеров. За шесть дней свои коллекции представили более полусотни участников. Так, на мероприятии можно было увидеть работы профессионалов уральской школы дизайна: PISKULINA и дизайнера Елены Пискулиной, Анны Малышевой, бренда TONY CLOU OWN STYLE и дизайнера Антона Ермакова, Анатолия Пушкарева, бренда HOXX и дизайнера Яниса Тсанидиса и MAGGIO. А также — гостей из других городов России, Беларуси, Киргизии, Узбекистана: Петра Левенполя, ELEONORA AMOSOVA (Москва), SERGEY SYSOEV fashion school — Мари Айрапетян, Екатерины Сохаревой /ЮДЖИ, Татьяны Молдовановой (Москва), Татьяны Давыденко (Беларусь), проект узбекских дизайнеров Мода с акцентом (Рязань) и специального гостя — ZALKAR ASKARALIEV (Кыргызстан).







Юлия Федотова отметила, что в этот раз на мероприятии были представлены несколько новых имен.



«Каждый сезон на проекте появляются новые имена, новые дизайнеры, расширяется география участников. В этот раз проект Неделя моды в Екатеринбурге впервые принимал участника из Беларуси — члена Союза дизайнеров РБ Татьяну Давыденко, а также проект узбекских дизайнеров «Мода с акцентом». Кроме того, в первый раз состоялся инклюзивный показ дизайнера Анны Бонк (People & Anna Bonk) и Alex's Family с участием моделей с ограниченными возможностями здоровья», — поделилась замдиректора проекта.



Среди дизайнеров, создающих моду для детей, свои работы представили бренды KLIMKOVA KIDS (Москва), GLORIA JEANS, Наталья Боровикова (Муром), VASENKOVY, Ailin Bambini, MINAKU, Любимое платьишко, Grape byYulia Anodina (Тюмень), SAFINA и другие. Также в числе детских дизайнеров не первый год принимает участие Киндер-ателье «Полосатый кот». Это проект, в котором дети создают одежду для детей: ребята на равных и совместно с профессиональными швеями, дизайнерами, конструкторами создают одежду для себя и участвуют в профессиональных показах.



Завершился проект представлением женских коллекций на моделях 30+. Здесь можно было увидеть работы Елены Прохоровой, бренда ТААРУГА, ателье МАРКОНИ, OTBUCCI. Также в этот же день в качестве моделей на подиум вышли ведущие и журналисты телерадиокомпании «Вести Урал» и тренеры сети фитнес-центров Fresh Fitness.







Стоит добавить, что ряд показов на Неделе моды сопровождался различными представлениями.



«Бренды делают интересные показы, включают живой вокал, как, например, TONY CLOU OWN STYLE и дизайнер Антон Ермаков, бренд HOXX и Янис Тсанидис. Некоторые показы прошли под DJ-сеты, как SORVALO дизайнера Петра Левенполя и бренда TONY CLOU OWN STYLE», — поделилась Юлия Федотова.



За время работы 18 сезона проекта Неделя моды в Екатеринбурге показы посетили более 3 тыс. гостей, в том числе специалисты индустрии моды, байеры, стилисты, представители государственных органов власти, общественных объединений, творческой интеллигенции, деловой и дипломатический круг, известные блогеры и СМИ.



Фото предоставлены заместителем директора проекта Неделя моды в Екатеринбурге Юлией Федотовой