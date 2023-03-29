На Неделе моды в Екатеринбурге коллекции представили 50 российских и зарубежных дизайнеров и брендов одежды

УрБК, Екатеринбург, 10.04.2023. В уральской столице с 3 по 9 апреля прошел 18 сезон Недели моды в Екатеринбурге. Свои коллекции представили 50 российских и зарубежных дизайнеров и брендов одежды. В различных мероприятиях приняли участие 3 тыс. гостей, сообщают организаторы.



Все показы в рамках Недели моды в Екатеринбурге прошли на площадке Уральского центра развития дизайна. Проект был реализован при поддержке администрации города Екатеринбурга и Уральского государственного архитектурно-художественного университета.



В церемонии открытия 18 сезона приняли участие начальник управления культуры города Екатеринбурга Илья Марков, председатель комитета по организации бытового обслуживания населения администрации города Екатеринбурга Максим Афанасьев, директор Уральского центра развития дизайна Сергей Старков и директор проекта Неделя моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина.



За шесть дней свои коллекции представили более 50 участников. В том числе — профессионалы уральской школы дизайна PISKULINA и дизайнер Елена Пискулина, Анна Малышева, бренд TONY CLOU OWN STYLE и дизайнер Антон Ермаков, Анатолий Пушкарев, бренд HOXX и дизайнер Янис Тсанидис и MAGGIO. А также гости из других городов России, Беларуси, Киргизии и Узбекистана.



Среди дизайнеров, создающих моду для детей, были бренды KLIMKOVA KIDS (Москва), GLORIA JEANS, Наталья Боровикова (Муром), VASENKOVY, Ailin Bambini, MINAKU, Любимое платьишко, Grape byYulia Anodina (Тюмень), SAFINA и другие.



Завершился проект показами женских коллекций на моделях 30+. Здесь свои коллекции представили Елена Прохорова, ТААРУГА, ателье МАРКОНИ и OTBUCCI.



В рамках Недели моды также прошел круглый стол на тему городской идентичности «Мода Екатеринбурга: вчера, сегодня, завтра» с участием ведущих специалистов модной индустрии.