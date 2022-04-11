С 3 по 9 апреля в Екатеринбурге пройдет 18-я Неделя моды

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2023. В рамках 18 сезона проекта Недели моды в Екатеринбурге 3 апреля в 19.00 в арт-пространстве «Кирпичи» откроется выставка «Костюм как произведение искусства» с участием уральских и зарубежных дизайнеров. В числе авторов костюмов — Марина Соколова, Джордж Шагашвили, Наталья Мишукова, Николай Романов, Лариса Султанова, Маша Варламова.



В программе запланирован показ участниками экспозиций авторских костюмов, выполненных в разных техниках, в том числе пэчворк, крейзи, роспись на ткани. Гости выставки познакомятся с комбинированными техниками и приемами создания и отделки одежды и аксессуаров.



По словам организаторов, дизайнеры представят образы, расшитые вручную и украшенные различными элементами — от многослойного кружева до сложных рисунков из бусин, страз, кристаллов и пайеток. Помимо костюмов будут выставлены авторские фэшн-эскизы. Экспозиция будет работать по адресу ул. Добролюбова, 2а в период с 3 по 30 апреля. Вход свободный.



За шесть дней свои коллекции представят более 50 участников, создающих моду для взрослых и детей. Так, Уральскую школу дизайна представят ELENA PISKULINA, Анна Малышева, бренд TONY CLOU OWN STYLE и дизайнер Антон Ермаков, Елена Прохорова, Анатолий Пушкарев, бренд HOXX.



В числе гостей также будут дизайнеры из других городов России, Беларуси, Киргизии, Узбекистана: Петр Левенполь, ELEONORA AMOSOVA (Москва), SERGEY SYSOEV fashion school: Мари Айрапетян, Екатерина Сохарева / ЮДЖИ, Татьяна Молдованова (Москва), проект Узбекских дизайнеров Мода с акцентом (Рязань), KUZMA by Natalia Kuzmenko (Москва), Татьяна Давыденко (Беларусь), специальный гость — ZALKAR ASKARALIEV (Кыргызстан). Второй площадкой мероприятия станет Уральский центр развития дизайна по адресу ул. Горького,4а.