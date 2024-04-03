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U'FASHION станет ключевым инфраструктурным проектом для индустрии моды Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. U'FASHION станет ключевым инфраструктурным проектом для индустрии моды Свердловской области, в рамках которого ежегодно будут проходить события международного уровня. Об этом заявил 27 мая министр инвестиций и развития Среднего Урала Вадим Третьяков.

По его словам, с каждым годом проект будет становиться только масштабнее.

«Мы ведем переговоры с модными домами, с бизнесом, с представителями органов госвласти всех дружественных нам стран. Это, например, Китай, Турция, Азербайджан», — сказал Вадим Третьяков.

В свою очередь, директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев уверен, что проекты, входящие в U’FASHION, будут способствовать формированию инфраструктуры для модной индустрии, появлению новых информационных продуктов.

«Например, в августе запустим большой портал ufashion.ru — навигатор по модным проектам Свердловской области, а в 2025 году ресурс будет интегрирован с маркетплейсом, где региональные дизайнеры и бренды смогут продвигать и продавать свою продукцию», — сказал. В. Пиличев.

Он также отметил, что ключевым событием U'FASHION в 2024 году станет UF LAB — международная неделя моды, которая пройдет с 19 по 23 августа. На ней российские и международные дизайнеры представят свои коллекции. В числе брендов — участников показов — Ruban, VIKA GAZINSKAYA, Dice Kayek, LOGINOV, а также бренды, представленные в концепт-стор «Секция» (ГУМ).

Заместитель главы Екатеринбурга Марина Фадеева сообщила, что финальное событие — UF LAB — состоится в креативном кластере «Домна».

«Безусловно, во всех показах будут участвовать и уральские дизайнеры. Конкретные имена мы назовем позже. Сейчас собираем пул федеральных и зарубежных участников. Каждый показ будет иметь какую-то концепцию, под которую мы будем интегрировать и местные бренды», — рассказала М. Фадеева.

Она также сообщила, что модные шоу дополнит деловая программа: биржа контактов с участием представителей зарубежных компаний, форум для самозанятых в сфере моды, пресс-конференции, мастер-классы и паблик-токи, где выступят звезды фэшн-индустрии.

Напомним, что инициаторами проекта U’FASHION выступили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, министерство инвестиций и развития ргеиона, горадминистрация и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).
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