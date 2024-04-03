U'FASHION станет ключевым инфраструктурным проектом для индустрии моды Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2024. 19-23 августа 2024 года в рамках празднования Дня Екатеринбурга в столице Среднего ...

В августе 2024 года в Екатеринбурге пройдет Международная неделя моды UF LAB

В Екатеринбурге с 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет EKATERINBURG FASHION WEEK

УрБК, Екатеринбург, 21.10.2022. С 7 по 13 ноября 2022 года в 17-й раз пройдет Неделя моды в Екатеринбурге. ...