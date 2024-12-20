Анна Тарасенко о развитии модной индустрии на Урале

Анна Тарасенко, консультант практики «Государственных и социальных инициатив» Рексофт Консалтинг



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Индустрия моды на Урале переживает период стремительного роста, становясь не только значимым сектором в экономике, но и формируя имидж региона как потенциальной модной столицы России. В первую очередь, Екатеринбург укрепляет позиции на модной карте страны благодаря успешным брендам, таким как 12STOREEZ и USHAT?VA. Эти компании не только завоевали любовь отечественных потребителей, но и активно выходят на международный уровень, продвигая российский дизайн и за пределами страны.К сожалению, пока нет цифр за 2024 год, но по результатам 2023 года выручка модной индустрии в регионе составила 7,6 млрд руб., демонстрируя темпы роста на уровне 10,4% за последние пять лет. Доля отрасли в креативной экономике региона достигает 3,9%. При этом показатель не учитывает компании, зарегистрированные по ОКВЭД «розничная торговля». Если включить в статистику их, выручка индустрии достигнет 18 млрд руб. Но правила статистики — дело тонкое, и на федеральном уровне в индустрии моды такие компании традиционно не учитываются.Для того, чтобы продолжать позитивный тренд в модной индустрии региона, важно создавать благоприятные условия для развития локальных брендов. Одним из ключевых шагов может стать упрощение доступа к сырью и развитие экспериментальных конструкторских бюро. Первое возможно за счет централизации закупок и поставок, а также открытия представительств зарубежных производителей. Конструкторские бюро могут предоставлять как оборудование для начинающих дизайнеров, так и оказывать услуги по изготовлению образцов. Экспериментальные конструкторские бюро и сырьевые хабы могут быть частью экосистемы кластера индустрии моды. По пути создания модных кластеров идут многие города, в том числе, в развитых странах, например, район Гармент в Нью-Йорке или Стокгольмский модный квартал. В перспективе это позволит дизайнерам значительно сократить издержки и получить доступ к необходимым материалам. Не менее значимыми являются программы субсидирования и грантовой поддержки. Инвестиции в образовательные проекты, стажировки и сотрудничество с ведущими вузами и индустриальными партнерами помогут выращивать новое поколение талантливых предпринимателей в индустрии. Успешные региональные компании могут сыграть роль менторов: поделиться своими знаниями и опытом с молодыми брендами, вдохновляя их на смелые проекты.Особое внимание стоит обратить на проекты U'Fashion — объединение уральских брендов одежды и аксессуаров, и неделю моды — UF LAB, которые уже сейчас играют важную роль в развитии модной индустрии Урала. Они также имеют потенциал для развития и трансформации.Так, например, международная неделя моды UF LAB имеет потенциал стать полноценным институтом моды и инноваций, действующим круглый год. В этом случае важным шагом может стать запуск образовательных программ, исследовательских инициатив и акселераторов для молодых дизайнеров, которые создадут благоприятную среду для появления новых талантов и укрепят позиционирование региона как центра индустрии. Интересным решением может стать и проведение центрального мероприятия — недели моды — в формате исследования, когда состоявшиеся бренды и начинающие дизайнеры своими коллекциями демонстрируют ответ на заданную тему. Причем тематика может быть самой разной и креативной, помогающей привлечь к событию внимание как представителей федерального и международного fashion-сообщества, так и туристов, интересующихся темой моды.Кроме того, можно сделать акцент на устойчивой моде и внедрении инноваций. Позиционирование уральской моды как экологичной и высокотехнологичной позволит выделиться на фоне других регионов и привлечь внимание как отечественных, так и международных партнеров. В результате U'Fashion может стать платформой для взаимодействия между дизайнерами, производителями, ритейлерами и экспертами индустрии.Урал обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать ведущим центром модной индустрии в России. Скоординированные усилия властей, бизнеса и образовательных учреждений, поддержка инициатив и развитие ключевых проектов смогут вывести регион на новый уровень, укрепив его позиции как внутри страны, так и на международной арене. Инвестиции в людей, технологии и устойчивое развитие станут залогом успеха уральской моды в ближайшие годы.