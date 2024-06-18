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В Екатеринбурге футбольные матчи команд — участниц ИННОПРОМа-2024 будут бесплатными для болельщиков

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге в дни проведения Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 состоятся соревнования между командами стран-участниц. Россию представит футбольный клуб «Урал», конкуренцию ему составят чемпион и обладатель кубка Таджикистана «Равшан» и представители Суперлиг Сербии и Узбекистана — «ИМТ-Белград» и «Кызылкум». Вход на турниры бесплатный.

«Болельщикам, желающим попасть на матчи, волонтеры будут раздавать билеты при входе на стадионы. Для участников выставки ИННОПРОМ будет организована зона гостеприимства, для входа понадобится аккредитационный бейдж выставки. Турнир состоится 7-11 июля», — сообщили в департаменте информполитики Среднего Урала.

Два матча-полуфинала пройдут 7 июля. Первая встреча состоится на стадионе «Екатеринбург Арена», вторая — на стадионе спортивной школы «Академия футбольного клуба «Урал».

Не одержавшие победу в этих матчах команды будут бороться за бронзу 10 июля, а на следующий день, 11 июля, определится победитель первых соревнований по футболу среди команд — участниц ИННОПРОМа-2024.

Организаторами соревнований выступают региональное министерство физической культуры и спорта, Центр по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий Свердловской области, футбольный клуб «Урал», региональная Федерация футбола.

Отметим, что решение дополнить футбольными турнирами выставку ИННОПРОМ-2024 принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что ИННОПРОМ в этом году пройдет с 8 по 11 июля. Темой выставки стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ, которая будет работать в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге, войдет более 100 человек.
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