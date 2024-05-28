Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц

В состав делегации ОАЭ на ИННОПРОМе в Екатеринбурге войдет более 100 человек

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В состав делегации от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которая будет работать в ...