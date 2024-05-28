Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц

УрБК, Екатеринбург, 28.05.2024. В состав делегации от Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), которая будет работать в ...27.05.2024 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и Султан бен Ахмед аль-Джабер на полях форума в Абу-Даби обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ-2024
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 мая встретился с министром ...12.04.2024 Определены первые 17 компаний для участия на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024
УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Администрация Екатеринбурга и региональная межведомственная группа сформировали первый ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...