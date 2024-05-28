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Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными командами стран — участниц Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024. Решение дополнить программу принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пишет департамент информполитики региона.

Напомним, что ИННОПРОМ в этом году пройдет с 8 по 11 июля. Темой выставки стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером станут Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ, которая будет работать в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге, войдет более 100 человек.

Турнир будет проводиться на двух стадионах — «Екатеринбург Арена» и «Академия Футбольного клуба «Урал». От Свердловской области на турнире планируется участие основной команды ФК «Урал».
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