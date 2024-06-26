В Екатеринбурге определили участников полуфинальных матчей футбольного турнира в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024

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В деловой программе Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024 примут участие свыше 15 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Деловая программа правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в ...

В Екатеринбурге футбольные матчи команд — участниц ИННОПРОМа-2024 будут бесплатными для болельщиков

УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге в дни проведения Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 ...

Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...