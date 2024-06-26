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В Екатеринбурге определили участников полуфинальных матчей футбольного турнира в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2024. Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт и представители четырех клубов из России, Сербии, Таджикистана и Узбекистана на встрече в интерактивной студии при помощи роботизированной «руки» определили участников полуфинальных матчей футбольного турнира в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства физкультуры и спорта.

Так, в первом полуфинале 7 июля в 13.00 на стадионе «Екатеринбург Арена» (ул. Репина, 5) сыграют местный «Урал» и «Равшан» из Таджикистана.

Вторую полуфинальную пару составили узбекский «Кызылкум» и сербский «ИМТ-Белград». Их игра пройдет 7 июля в 19.00 на стадионе Академии ФК «Урал» (ул. Фестивальная, 10).

Отметим, что решение дополнить футбольными турнирами выставку ИННОПРОМ-2024 принял губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Напомним, что в 2024 году темой выставки ИННОПРОМ стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет более 100 человек. Также УрБК писал, что организаторы выставки опубликовали основные направления деловой программы форума.

Деловая программа правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024 включает свыше 50 мероприятий. По оценке организаторов, посещаемость регионального стенда составит около 15 тыс. человек.

Ожидается, что всего в форуме примет участие свыше 46 тыс. гостей.
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