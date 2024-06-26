В Екатеринбурге определили участников полуфинальных матчей футбольного турнира в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Деловая программа правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в ...25.06.2024 В Екатеринбурге футбольные матчи команд — участниц ИННОПРОМа-2024 будут бесплатными для болельщиков
УрБК, Екатеринбург, 25.06.2024. В Екатеринбурге в дни проведения Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 ...05.06.2024 Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц
УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...13.03.2024 Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...