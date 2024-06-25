В деловой программе Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024 примут участие свыше 15 тыс. человек

Администрация Екатеринбурга подготовила десять мероприятий в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

Стенд Свердловской области на выставке ИННОПРОМ в 2024 году будет в стиле конструктивизма

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Стенд Свердловской области на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 будет ...