В деловой программе Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024 примут участие свыше 15 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Деловая программа правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024 включает свыше 50 мероприятий. По оценке организаторов, посещаемость регионального стенда составит около 15 тыс. человек, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала. Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области
Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков сообщил, что ключевыми вопросами деловой программы ИННОПРОМа-2024 станут развитие промышленности и технологий, меры господдержки для бизнеса, новые технологии в здравоохранении, образовании, социальной работе, туризме, развитие городской инфраструктуры, искусственный интеллект, креативные индустрии и другие.
«На стенде Свердловской области будут работать региональные министры, федеральные спикеры, иностранные гости, представители вузов и деловых объединений Урала, в том числе Уральской торгово-промышленной палаты, «Опоры России», «Деловой России» и других», — рассказал В. Третьяков.
Он также сообщил, что министерство инвестиций и развития Свердловской области организует панельную сессию «Инвест. Правила одни для всех: как применять алгоритмы действий инвестора по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения», а гильдия уральских строителей в рамках панельной сессии «Технологии, создающие города будущего» обсудят мировой опыт развития умных городов и «зеленых» технологий будущего.
Большой блок мероприятий будет посвящен вопросам международного сотрудничества, где также состоятся вручение премии Черепановых и конкурс инновационных идей «Минута технославы».
Добавим, что стенд Свердловской области на ИННОПРОМе в 2024 году будет выполнен в стиле конструктивизма. Оператором участия региона в выставке традиционно выступило Агентство по привлечению инвестиций.
Напомним, что в 2024 году темой выставки ИННОПРОМ стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет
более 100 человек. Также УрБК писал
, что организаторы выставки опубликовали основные направления деловой программы форума.
Ожидается, что в мероприятии примет участие свыше 46 тыс. гостей.