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В деловой программе Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024 примут участие свыше 15 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2024. Деловая программа правительства Свердловской области и администрации Екатеринбурга в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2024 включает свыше 50 мероприятий. По оценке организаторов, посещаемость регионального стенда составит около 15 тыс. человек, сообщает департамент информационной политики Среднего Урала.

В деловой программе Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024 примут участие свыше 15 тыс. человек
Изображение предоставлено департаментом информационной политики Свердловской области

Министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков сообщил, что ключевыми вопросами деловой программы ИННОПРОМа-2024 станут развитие промышленности и технологий, меры господдержки для бизнеса, новые технологии в здравоохранении, образовании, социальной работе, туризме, развитие городской инфраструктуры, искусственный интеллект, креативные индустрии и другие.

«На стенде Свердловской области будут работать региональные министры, федеральные спикеры, иностранные гости, представители вузов и деловых объединений Урала, в том числе Уральской торгово-промышленной палаты, «Опоры России», «Деловой России» и других», — рассказал В. Третьяков.

Он также сообщил, что министерство инвестиций и развития Свердловской области организует панельную сессию «Инвест. Правила одни для всех: как применять алгоритмы действий инвестора по подключению к сетям инженерно-технического обеспечения», а гильдия уральских строителей в рамках панельной сессии «Технологии, создающие города будущего» обсудят мировой опыт развития умных городов и «зеленых» технологий будущего.

Большой блок мероприятий будет посвящен вопросам международного сотрудничества, где также состоятся вручение премии Черепановых и конкурс инновационных идей «Минута технославы».

Добавим, что стенд Свердловской области на ИННОПРОМе в 2024 году будет выполнен в стиле конструктивизма. Оператором участия региона в выставке традиционно выступило Агентство по привлечению инвестиций.

Напомним, что в 2024 году темой выставки ИННОПРОМ стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ войдет более 100 человек. Также УрБК писал, что организаторы выставки опубликовали основные направления деловой программы форума.

Ожидается, что в мероприятии примет участие свыше 46 тыс. гостей.
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