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Стенд Свердловской области на выставке ИННОПРОМ в 2024 году будет в стиле конструктивизма

УрБК, Екатеринбург, 14.06.2024. Стенд Свердловской области на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2024 будет создан в стиле конструктивизма. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Стенд Свердловской области на выставке ИННОПРОМ в 2024 году будет в стиле конструктивизма

«Цветовое решение стенда будет выполнено в ключевых цветах Свердловской области. В материалах, используемых для его изготовления, мы по максимуму задействовали местных производителей. Традиционно выставочная экспозиция Свердловской области застраивается в третьем павильоне «Екатеринбург-Экспо» на площади 1 тыс. квадратных метров. Со всех четырех сторон стенд региона будет максимально информативен и открыт для посетителей», — рассказал министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

На стенде будет представлено 27 компаний, из них семь — из Екатеринбурга. Отдельно будут созданы зона проекта в сфере креативных индустрий U’FASHION, переговорная комната и фотозона.

Стенд Свердловской области на выставке ИННОПРОМ в 2024 году будет в стиле конструктивизма

Напомним, что ИННОПРОМ в этом году пройдет с 8 по 11 июля. Темой выставки стало «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Страной-партнером выступят Объединенные Арабские Эмираты. Делегацию возглавит министр промышленности и передовых технологий ОАЭ специальный представитель ОАЭ по России Султан бен Ахмед аль-Джабер. В состав делегации от ОАЭ, которая будет работать в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2024 в Екатеринбурге, войдет более 100 человек. Кроме того, с 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными командами стран — участниц выставки.

Изображения предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области
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