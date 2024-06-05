Стенд Свердловской области на выставке ИННОПРОМ в 2024 году будет в стиле конструктивизма

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Программа выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге дополнена футбольным турниром между командами стран-участниц

УрБК, Екатеринбург, 05.06.2024. С 7 по 11 июля в Екатеринбурге пройдет турнир по футболу между профессиональными ...

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев и Султан бен Ахмед аль-Джабер на полях форума в Абу-Даби обсудили подготовку к выставке ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 27 мая встретился с министром ...

Определены первые 17 компаний для участия на стенде Свердловской области в рамках выставки ИННОПРОМ-2024

УрБК, Екатеринбург, 12.04.2024. Администрация Екатеринбурга и региональная межведомственная группа сформировали первый ...

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной выставки «Иннопром», которая ...

Страной — партнером выставки «Иннопром» в 2024 году станут ОАЭ

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. Объединенные Арабские Эмираты станут страной — партнером XIV Международной промышленной ...