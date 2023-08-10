Старт экологичной энергетики

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В Свердловской области запустили три первые солнечные электростанции

В Артинском городском округе начали работать три солнечных электростанции с совокупной мощностью 37,9 МВт. Также здесь ...

В Свердловской области запустили три первые солнечные электростанции

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Артинском городском округе начали работать три солнечных электростанции с совокупной ...

Старт солнечной энергии

В Академическом районе начался монтаж солнечных панелей на фасадах домов в квартале «Олимпика» ...

Солнечная энергия для жизни

Дом с фасадом из солнечных элементов в Академическом районе заявлен на премию 100+Awards ...

«Россети» и ГК «Хевел» заключили соглашение о развитии солнечной энергетики

УрБК, Москва, 17.07.2020. ПАО «Россети» и ГК «Хевел» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках развития в России ...