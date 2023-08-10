Старт экологичной энергетики

В Артинском городском округе запустили в работу три солнечные электростанции общей мощностью 37,9 МВт группы компаний «Хевел» и новую подстанцию 110 кВ «Чекмаш». Это первый проект создания источника возобновляемой энергии на Среднем Урале.
Напомним, в прошлом году Министерство энергетики РФ одобрило
и утвердило план развития энергокомплекса Свердловской области на несколько лет. Проект был актуализирован по инициативе губернатора Евгения Куйвашева, чтобы исключить риски выхода параметров электроэнергетического режима работы энергосистемы за пределы допустимых значений.
Участие в запуске энергообъектов, которые позволят нарастить выработку экологически чистой энергии, приняли министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов, директор свердловского филиала «Россети Урал» Алексей Смушкин и директор «Хевел Региональная генерация» Антон Усачев.
«Артинская солнечная электростанция включена в региональную схему развития электроэнергетики Свердловской области на пятилетний период, утвержденную губернатором Евгением Куйвашевым. Это первый в регионе и самый масштабный в Уральском федеральном округе пилотный проект создания источника возобновляемой энергии», — подчеркнул Николай Смирнов.
Отметим, что ранее ПАО «Россети» и ГК «Хевел» заключили
соглашение о сотрудничестве в рамках развития в России проектов по возобновляемым источникам энергии. Согласно достигнутой договоренности, участники соглашения обязались совместно реализовывать проекты электроснабжения потребителей на удаленных и изолированных территориях с использованием эффективных солнечных решений. Такой подход позволяет эффективно развивать отечественные энергоэффективные технологии.
Так, подстанция «Чекмаш» — 40 МВА полностью оснащена отечественным оборудованием, отвечающим стандартам безопасности и надежности. На энергообъекте внедрены интеллектуальные системы управления технологическими процессами и учета электроэнергии. Обеспечен дистанционный контроль за работой оборудования. Применен новый уровень связи оборудования по цифровым каналам. Ввод подстанции «Чекмаш» стал исполнением обязательств компании «Россети Урал» по технологическому присоединению объекта «зеленой генерации».
«Для нас это первый опыт технологического присоединения крупного объекта солнечной генерации. Ранее мы реализовывали интеграцию действующих субъектов солнечной микрогенерации в электрическую сеть. В данном проекте наша компания в полном объеме и в сжатые сроки выполнила все обязательства перед инвестором. Важным аспектом является тот факт, что в ходе реализации проекта использовались исключительно российские разработки и оборудование», — рассказал Алексей Смушкин.
После ввода в работу подстанции 110 кВ «Чекмаш» состоялась презентация комплекса солнечных электростанций. Прогнозная выработка электроэнергии объекта альтернативной энергетики составит около 40 млн кВт/ч в год. На станции установлено свыше 116 тыс. гетероструктурных солнечных модулей производства российского завода «Хевел, шесть инверторных станций, проложено свыше 350 км кабельных линий.
Гетероструктурные солнечные модули сочетают в себе преимущества тонкопленочной и кристаллической технологий: они отличаются высокой эффективностью выработки электроэнергии как в ясную, так и в пасмурную погоду, а также в условиях экстремальных температур — от 40 градусов ниже нуля до 85 градусов выше нуля, и имеют низкий температурный коэффициент.
Отметим, что группа компаний «Хевел» является крупнейшей в России интегрированной компанией в отрасли солнечной энергетики. В структуру компании входят три подразделения: завод по производству солнечных модулей, девелоперское подразделение, которое проектирует, строит и эксплуатирует солнечные электростанции, а также Научно-технический центр тонкопленочных технологий в энергетике, который является крупнейшей в России профильной научной организацией в сфере фотовольтаики.
Добавим, что продукция компании «Хевел» уже активно применяется
при строительстве энергоэффективных домов в Екатеринбурге. Так, солнечные панели данного производителя использованы при строительстве энергоэффективного дома в квартале «Олимпика» в Академическом районе Екатеринбурга. При проектировании здания был проведен расчет инсоляции фасада здания с учетом теней, падающих от соседних зданий, и времени суток и выбран оптимальный вариант размещения конструкций. Фотоэлектрические панели от российского производителя «Хевел» были размещены на парапетной части дома с южной и юго-западной стороны, что позволит максимально использовать энергию солнца в течение светового дня.
Инновационный облицовочный материал — единственное на сегодняшний день в России решение для фасадов с функцией выработки электроэнергии. Стоит отметить, что, кроме традиционного черного цвета, производитель изготовил солнечные панели в бежевом оттенке. Благодаря этому проектировщики создали в доме панорамное остекление, которое стилистически сочетается с солнечными панелями и гармонично продолжает архитектурную линию фасада.
Такой солнечный фасад сможет вырабатывать около 37 тыс. киловатт-часов в год, покрывая потребность в освещении мест общего пользования, работу лифтов и другие нужды дома. За счет энергии солнца в весенне-летний период будет замещаться до 30% общедомового потребления электроэнергии, а в осенне-зимний период — до 15%. КПД солнечной ячейки составляет порядка 24%, при этом разработчик гарантирует высокую производительность солнечных панелей: эффективность модуля составит не менее 80% после 30 лет эксплуатации. Гарантия производителя на панели составляет при этом более 50 лет.
Ранее модули освещения на солнечных батареях от компании «Хевел» также были использованы
при благоустройстве Преображенского парка. Фото предоставлены департаментом информационной политики Свердловской области