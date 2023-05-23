В Свердловской области запустили три первые солнечные электростанции

УрБК, Екатеринбург, 16.09.2024. В Артинском городском округе начали работать три солнечных электростанции с совокупной ...23.05.2023 Для Свердловской области утвержден и одобрен план развития энергокомплекса на шесть лет
УрБК, Екатеринбург, 23.05.2023. Министерство энергетики РФ одобрило и утвердило план развития энергокомплекса ...04.02.2021 В Екатеринбурге экспертное сообщество обсудит альтернативные виды энергетики
УрБК, Екатеринбург, 04.02.2021. В Екатеринбурге 9 февраля 2021 года на площадке «Ельцин центра» будет организована ...17.07.2020 «Россети» и ГК «Хевел» заключили соглашение о развитии солнечной энергетики
УрБК, Москва, 17.07.2020. ПАО «Россети» и ГК «Хевел» заключили соглашение о сотрудничестве в рамках развития в России ...30.08.2013 «Ренова» и «Роснано» вложат более 2,5 млн рублей в солнечную энергию
УрБК, Москва, 30.08.2013. Компании «Ренова» и «Роснано» предоставят своему совместному предприятию (СП) «Хевел» 2,7 ...